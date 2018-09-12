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Раздел: Мир  
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В США продают целый город по цене квартиры в Нью-Йорке

В США продают целый город по цене квартиры в Нью-ЙоркеЦена вопроса - $1,7 миллиона

В США, в штате Джорджия выставили на продажу небольшой городок Тумсборо. Чтобы стать хозяином целого города покупателю придется выложить $1,7 миллиона. За такие деньги, к примеру, можно купить квартиру в престижном районе Нью-Йорка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Будущий покупатель Тумсборо получит во владение не только жилые дома, но и множество гражданских построек: ресторан, отель, мельницу и даже знаменитый оперный театр.

Помимо ресторана, отеля в викторианском стиле, мельницы и оперного театра, в городе есть банкетный зал, амбар для хранения хлопка, парикмахерская с "антикварными креслами", старинное здание банка, железнодорожное депо 1869 года постройки, искусственный пруд, артезианский источник и "неразработанные залежи бокситов". Все это добро и достанется покупателю города.

"Нынешние владельцы надеются, что Тумсборо окажется в хороших руках, - говорится на сайте города. - Новые хозяева должны понимать уникальность этого места и важность сохранения его исторического облика". Продавцы надеются, что город могут использовать, например, как туристическую достопримечательность и своего рода музей под открытым небом, как место проведения музыкальных фестивалей или съемок кинофильмов.

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Город Тумсборо был основан во второй половине XIX века и строился вокруг железнодорожного депо. Его общая площадь составляет 4,9 кв. км. Город фигурирует в рассказе "Хорошего человека найти нелегко" - произведении американской писательницы Фланнери О’Коннор (1925-1964), представительницы жанра южной готики.
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 Теги: США, город

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