В США продают целый город по цене квартиры в Нью-Йорке

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В зарубежных СМИ сообщают о том, что маленький городок был продан на аукционе. Покупателем оказался бизнесмен из Вьетнама Фам Динь Нгуен. После окончания торгов он заявил о том, что собирается сделать из небольшого городка огромный торговый центр, где будет продаваться вьетнамский кофе. Деревушка Буфорд расположена в