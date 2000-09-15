Раздел: Мир
Британцам хотят облегчить процесс развода
Пересмотр законов, связанных с процедурой развода, начали в Великобритании, с целью облегчить и упростить этот процесс.
Правительство Великобритании внесло предложение закрепить в законодательстве страны разводы "без вины" и внести изменения, облегчающие юридические процедуры развода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Британское правительство предлагает ввести разводы без вины и внести другие изменения для облегчения процедуры развода супружеских пар", - говорится в сообщении. Министр юстиции Дэвид Гауке начал процесс консультаций по пересмотру законов, которые, по его словам, были "не связаны с современной жизнью".
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"Когда отношения заканчиваются, неправильно, чтобы закон создавал или увеличивал конфликт между разведенными парами. Вот почему мы устраним архаические требования признать вину или показать доказательства раздельного проживания", - отметил он. Согласно внесенным предложениям, супруги больше не смогут оспорить заявление о разводе, сделанное их партнером. На оценку общественного мнения о предложении отводится 12 недель консультаций.
Правительство Великобритании внесло предложение закрепить в законодательстве страны разводы "без вины" и внести изменения, облегчающие юридические процедуры развода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
"Британское правительство предлагает ввести разводы без вины и внести другие изменения для облегчения процедуры развода супружеских пар", - говорится в сообщении. Министр юстиции Дэвид Гауке начал процесс консультаций по пересмотру законов, которые, по его словам, были "не связаны с современной жизнью".
Читайте также: Мужчина после развода с женой «отыгрался» на ее платье
"Когда отношения заканчиваются, неправильно, чтобы закон создавал или увеличивал конфликт между разведенными парами. Вот почему мы устраним архаические требования признать вину или показать доказательства раздельного проживания", - отметил он. Согласно внесенным предложениям, супруги больше не смогут оспорить заявление о разводе, сделанное их партнером. На оценку общественного мнения о предложении отводится 12 недель консультаций.
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