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Раздел: Мир  
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Британцам хотят облегчить процесс развода

Британцам хотят облегчить процесс разводаПересмотр законов, связанных с процедурой развода, начали в Великобритании, с целью облегчить и упростить этот процесс.

Правительство Великобритании внесло предложение закрепить в законодательстве страны разводы "без вины" и внести изменения, облегчающие юридические процедуры развода. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

"Британское правительство предлагает ввести разводы без вины и внести другие изменения для облегчения процедуры развода супружеских пар", - говорится в сообщении. Министр юстиции Дэвид Гауке начал процесс консультаций по пересмотру законов, которые, по его словам, были "не связаны с современной жизнью".

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"Когда отношения заканчиваются, неправильно, чтобы закон создавал или увеличивал конфликт между разведенными парами. Вот почему мы устраним архаические требования признать вину или показать доказательства раздельного проживания", - отметил он. Согласно внесенным предложениям, супруги больше не смогут оспорить заявление о разводе, сделанное их партнером. На оценку общественного мнения о предложении отводится 12 недель консультаций.
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 Теги: Великобритания, развод

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