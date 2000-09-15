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Папа Римский обратился к членам сицилийской мафии
Франциск посетил Палермо, где призвал мафию отказаться от преступлений
Папа Римский Франциск посетил Сицилию, где выступил с обращением к членам мафии. В частности, он призвал мафиози отказаться от преступлений и насилия, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В речи к мафии он использовал обращение "дорогие братья и сестры". Послушать проповедь в портовом районе сицилийской столицы Палермо собрались 80 тысяч человек.
Папа Франциск сказал, что многие из членов мафии ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность.
"Нельзя верить в Бога и быть мафиози одновременно", - цитирует ВВС слова Франциска.
Франциск прибыл в столицу Сицилии для почитания памяти отца Джузеппе "Пино" Пулизи. Он умер от рук мафии в 1993 году после того, как отец вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, которая контролировала город. В 2013 году Джузеппе Пулизи причислили к блаженным мученикам.
"Мафия не живет по-христиански, потому что своим образом жизни идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному Богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры", - сказал понтифик в проповеди.
Отметим, убийство Джузеппе "Пино" Пулизи, который разоблачал организованную преступность в своих проповедях, заказали местные боссы мафии Филиппо и Джузеппе Гравиано. Шестерых организаторов и исполнителей убийства признали виновными в 1998 году. Почти все они получили пожизненные сроки.
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Напомним, 5 сентября 2018 года стало известно, что в городе Марбелья в Испании задержали трех криминальных авторитетов, среди которых есть двое представителей грузинских кланов. Задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ.
Папа Римский Франциск посетил Сицилию, где выступил с обращением к членам мафии. В частности, он призвал мафиози отказаться от преступлений и насилия, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
В речи к мафии он использовал обращение "дорогие братья и сестры". Послушать проповедь в портовом районе сицилийской столицы Палермо собрались 80 тысяч человек.
Папа Франциск сказал, что многие из членов мафии ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность.
"Нельзя верить в Бога и быть мафиози одновременно", - цитирует ВВС слова Франциска.
Франциск прибыл в столицу Сицилии для почитания памяти отца Джузеппе "Пино" Пулизи. Он умер от рук мафии в 1993 году после того, как отец вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, которая контролировала город. В 2013 году Джузеппе Пулизи причислили к блаженным мученикам.
"Мафия не живет по-христиански, потому что своим образом жизни идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному Богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры", - сказал понтифик в проповеди.
Отметим, убийство Джузеппе "Пино" Пулизи, который разоблачал организованную преступность в своих проповедях, заказали местные боссы мафии Филиппо и Джузеппе Гравиано. Шестерых организаторов и исполнителей убийства признали виновными в 1998 году. Почти все они получили пожизненные сроки.
Читайте также: Шокирующие снимки сицилийской мафии. Фото
Напомним, 5 сентября 2018 года стало известно, что в городе Марбелья в Испании задержали трех криминальных авторитетов, среди которых есть двое представителей грузинских кланов. Задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ.
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