» » Папа Римский обратился к членам сицилийской мафии
Раздел: Мир  
0

Папа Римский обратился к членам сицилийской мафии

Папа Римский обратился к членам сицилийской мафииФранциск посетил Палермо, где призвал мафию отказаться от преступлений

Папа Римский Франциск посетил Сицилию, где выступил с обращением к членам мафии. В частности, он призвал мафиози отказаться от преступлений и насилия, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

В речи к мафии он использовал обращение "дорогие братья и сестры". Послушать проповедь в портовом районе сицилийской столицы Палермо собрались 80 тысяч человек.

Папа Франциск сказал, что многие из членов мафии ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность.

"Нельзя верить в Бога и быть мафиози одновременно", - цитирует ВВС слова Франциска.

Франциск прибыл в столицу Сицилии для почитания памяти отца Джузеппе "Пино" Пулизи. Он умер от рук мафии в 1993 году после того, как отец вступил в открытое противостояние с организованной преступностью, которая контролировала город. В 2013 году Джузеппе Пулизи причислили к блаженным мученикам.

"Мафия не живет по-христиански, потому что своим образом жизни идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному Богу, к Иисусу Христу, дорогие братья и сестры", - сказал понтифик в проповеди.

Отметим, убийство Джузеппе "Пино" Пулизи, который разоблачал организованную преступность в своих проповедях, заказали местные боссы мафии Филиппо и Джузеппе Гравиано. Шестерых организаторов и исполнителей убийства признали виновными в 1998 году. Почти все они получили пожизненные сроки.

Читайте также: Шокирующие снимки сицилийской мафии. Фото

Напомним, 5 сентября 2018 года стало известно, что в городе Марбелья в Испании задержали трех криминальных авторитетов, среди которых есть двое представителей грузинских кланов. Задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Папа Римский, мафия

Загрузка...

Похожие новости по теме

В Испании задержали лидеров В Испании задержали лидеров "русской мафии"

Лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства.

В Палермо убили одного из главарей мафии В Палермо убили одного из главарей мафии

Босса сицилийской мафии застрелили.

В Сицилии запретили мафиози становиться крестными отцами В Сицилии запретили мафиози становиться крестными отцами

Католическая вера выступила против мафии.

В Японии арестовали тысячу человек, представителей мафии В Японии арестовали тысячу человек, представителей мафии

Из-за полицейских рейдов два крупнейших клана вынуждены были поднять плату за членство

Папа Римский призвал мафию покаяться в своих грехах Папа Римский призвал мафию покаяться в своих грехах

Папа Римский продолжает линию отношения к организованной преступности, которую вел предыдущий папа Иоанн Павел II. Глава Римско-католической церкви Франциск прочитал проповедь в Ватикане. Это очередное публичное выступление Папы Римского перед верующими. Оно традиционно состоялось из окна Апостольского дворца. Сегодняшняя

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх