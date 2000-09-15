Папа Римский обратился к членам сицилийской мафии

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Из-за полицейских рейдов два крупнейших клана вынуждены были поднять плату за членство

Папа Римский продолжает линию отношения к организованной преступности, которую вел предыдущий папа Иоанн Павел II. Глава Римско-католической церкви Франциск прочитал проповедь в Ватикане. Это очередное публичное выступление Папы Римского перед верующими. Оно традиционно состоялось из окна Апостольского дворца. Сегодняшняя