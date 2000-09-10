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В Брюселле группа неизвестных обстреляла прохожих
Два человека получили ранения.
В центре Брюселля возле одного из баров на улице Круа де Фер произошла стрельба.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
На данный момент причины конфликта неизвестны. При этом известно, что несколько человек получили ранения.
"Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле", - рассказала собеседница агентства.
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По факту происшествия уже ведется расследование, правоохранители разыскивают подозреваемых.
В центре Брюселля возле одного из баров на улице Круа де Фер произошла стрельба.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
На данный момент причины конфликта неизвестны. При этом известно, что несколько человек получили ранения.
"Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле", - рассказала собеседница агентства.
Читайте также: Новогодние беспорядки на шведских улицах. Видео
По факту происшествия уже ведется расследование, правоохранители разыскивают подозреваемых.
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