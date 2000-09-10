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Раздел: Мир  
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В Брюселле группа неизвестных обстреляла прохожих

В Брюселле группа неизвестных обстреляла прохожихДва человека получили ранения.

В центре Брюселля возле одного из баров на улице Круа де Фер произошла стрельба.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

На данный момент причины конфликта неизвестны. При этом известно, что несколько человек получили ранения.

"Два человека получили ранения, один в ногу, другой осколками, они были госпитализированы. Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле", - рассказала собеседница агентства.

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По факту происшествия уже ведется расследование, правоохранители разыскивают подозреваемых.
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 Теги: Брюссель, обстрел

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