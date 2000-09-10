Раздел: Мир
В Германии спасают тяжело отравленного активиста из России
Верзилов был членом руппы Pussy Riot.
Российский активист группы Pussy Riot потерял зрение, слух и способность ходить в связи с предполагаемым отравлением на прошлой неделе, но его состояние улучшилось после лечения в Берлине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова одного из участников Pussy Riot, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Петра Верзилова доставили в известную берлинскую клинику Шарите. В Германию он прибыл на специальном медицинском транспортном самолете поздно в субботу.
"Ему лучше. Все в порядке. Врачи здесь прекрасные", - сообщила из больничной комнаты член группы Вероника Никульшина.
"Я верю, что его намеренно отравили и что это была попытка запугать или убить его", - рассказала жена Верзилова Надежда Толоконникова.
30-летний Верзилов был членом арт-группы "Война", а позже - группы Pussy Riot. В 2014 году участники этой группы основали издание "Медиазона", а Верзилов стал издателем.
Читайте также: У отравленного "Новичком" британца отказали руки и ноги
В июле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Москве члены Pussy Riot (Верзилов и другие) устроили акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на поле в полицейской форме.
На этом матче присутствовали президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и президент Хорватии Грабар-Китарович.
Российский активист группы Pussy Riot потерял зрение, слух и способность ходить в связи с предполагаемым отравлением на прошлой неделе, но его состояние улучшилось после лечения в Берлине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова одного из участников Pussy Riot, пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
Петра Верзилова доставили в известную берлинскую клинику Шарите. В Германию он прибыл на специальном медицинском транспортном самолете поздно в субботу.
"Ему лучше. Все в порядке. Врачи здесь прекрасные", - сообщила из больничной комнаты член группы Вероника Никульшина.
"Я верю, что его намеренно отравили и что это была попытка запугать или убить его", - рассказала жена Верзилова Надежда Толоконникова.
30-летний Верзилов был членом арт-группы "Война", а позже - группы Pussy Riot. В 2014 году участники этой группы основали издание "Медиазона", а Верзилов стал издателем.
Читайте также: У отравленного "Новичком" британца отказали руки и ноги
В июле во время финального матча Чемпионата мира по футболу в Москве члены Pussy Riot (Верзилов и другие) устроили акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на поле в полицейской форме.
На этом матче присутствовали президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и президент Хорватии Грабар-Китарович.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter