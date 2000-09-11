Раздел: Мир
Французы протестуют против проблем с банками
Демонстрации прошли во многих городах страны.
Активисты из международной ассоциации Attac провели акции протеста против нестабильности банков и банковской системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UA-Banker.
Мероприятия прошли в Париже и других городах Франции, и были приурочены к десятилетию возникновения мирового финансового кризиса, спровоцированного банкротством крупнейшего американского инвестиционного банка Lehman Brothers.
Активисты утверждали, что ряд ведущих мировых банковских учреждений - в том числе HSBC, BNP Paribas и другие банки используют ненадежные, "токсичные" финансовые активы.
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В знак протеста участники акции попытались "отмыть" здания банков - с помощью дегтярного мыла, швабр и щеток.
Активисты из международной ассоциации Attac провели акции протеста против нестабильности банков и банковской системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UA-Banker.
Мероприятия прошли в Париже и других городах Франции, и были приурочены к десятилетию возникновения мирового финансового кризиса, спровоцированного банкротством крупнейшего американского инвестиционного банка Lehman Brothers.
Активисты утверждали, что ряд ведущих мировых банковских учреждений - в том числе HSBC, BNP Paribas и другие банки используют ненадежные, "токсичные" финансовые активы.
Читайте также: Еще два человека попали в больницу с возможным отравлением "Новичком"
В знак протеста участники акции попытались "отмыть" здания банков - с помощью дегтярного мыла, швабр и щеток.
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