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Раздел: Мир  
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Французы протестуют против проблем с банками

Французы протестуют против проблем с банками Демонстрации прошли во многих городах страны.

Активисты из международной ассоциации Attac провели акции протеста против нестабильности банков и банковской системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UA-Banker.

Мероприятия прошли в Париже и других городах Франции, и были приурочены к десятилетию возникновения мирового финансового кризиса, спровоцированного банкротством крупнейшего американского инвестиционного банка Lehman Brothers.

Активисты утверждали, что ряд ведущих мировых банковских учреждений - в том числе HSBC, BNP Paribas и другие банки используют ненадежные, "токсичные" финансовые активы.

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В знак протеста участники акции попытались "отмыть" здания банков - с помощью дегтярного мыла, швабр и щеток.
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 Теги: Франция, протесты

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