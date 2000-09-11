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Раздел: Мир  
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Китай может прекратить переговоры об американских пошлинах

Китай может прекратить переговоры об американских пошлинах Ожидается, что власти страны примут нестандартное решение.

Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с Соединенными Штатами на фоне заявлений Вашингтона об очередных торговых пошлинах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

«Китай не собирается вести переговоры, когда к его голове приставили пистолет», - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщалось, Соединенные Штаты 17 или 18 сентября планируют объявить о введении пошлин в размере около 10% на дополнительные группы товаров из Китая на сумму $200 млрд.

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Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, по информации американских СМИ, планирует новый раунд торговых переговоров с представителями Китая в Вашингтоне на 27–28 сентября. Возглавлять американскую делегацию будет министр финансов Стивен Мнучин.
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 Теги: Китай, США

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