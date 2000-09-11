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Раздел: Мир  
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В Британии опровергли новый случай отравления "Новичком"

В Британии опровергли новый случай отравления "Новичком" Два человека заявили о плохом самочувствии после посещения ресторана.

В полиции графства Уилтшир сообщили, что двое посетителей ресторана Prezzo, которые ранее заявили о плохом самочувствии после посещения заведения, находятся в больнице под наблюдением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что "Новичок" является веществом. Оба остаются в больнице под наблюдением", - говорится в сообщении.

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Отметим, вещество "Новичок" использовалось для нападения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипала и его дочь Юлию, которые были найдены на скамейке в Солсбери после посещения ресторана, находившегося примерно в 0,2 милях от заведения Prezzo.
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 Теги: Новичок, Солсбери

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