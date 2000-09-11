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Раздел: Мир  
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Двадцатилетняя война в Африке закончилась мирным соглашением

Двадцатилетняя война в Африке закончилась мирным соглашением Эфиопия и Эритрея больше не будут воевать.

Президент Эритреи Исайяс Афеворк и премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед подписали соглашение о мире между странами после 20 лет войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.

Соглашение о мире страны заключили на саммите в Саудовской Аравии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, присутствовавший при подписании соглашения, назвал произошедшее «ветром надежд».

«На Африканский Рог является ветер надежд», - сказал Гутерреш.

Он добавил, что подписание соглашения мира между двумя странами с 20-летним конфликтом свидетельствует о нормализации отношений между Эритреей и еще одной страной Сомалийского полуострова - Джибути.

«Это не только мир между Ефиопиею и Эритреей, это факт того, что завтра и послезавтра мы будем иметь здесь (станем свидетелями подписания мирного соглашения - ред.), В Саудовской Аравии, президента страны Джибути и президента Эритреи - двух стран, которые также были в конфликте », - сказал Гутерреш.

9 июля правительства Эфиопии и Эритреи заключили декларацию, которая гласит завершения 20-летней войны между странами.

Эритрея - бывшая колония Италии, которую во время Второй Мировой войны захватили британские войска. В 1952 году они передали ее в состав Эфиопии. Однако после этого начал действовать партизанское движение против эфиопских властей.

В 1993 году Эритрея получила независимость, а в мае 1998 года начала войну против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме. По данным International Crisis Group, за два года боевых действий с обеих сторон погибли 70-100 тысяч человек.

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В 2000 году страны приняли мирное соглашение при посредничестве Алжира, но ее так и не реализовали.
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 Теги: Эфиопия, Эритрея

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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