Раздел: Мир
Двадцатилетняя война в Африке закончилась мирным соглашением
Эфиопия и Эритрея больше не будут воевать.
Президент Эритреи Исайяс Афеворк и премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед подписали соглашение о мире между странами после 20 лет войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
Соглашение о мире страны заключили на саммите в Саудовской Аравии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, присутствовавший при подписании соглашения, назвал произошедшее «ветром надежд».
«На Африканский Рог является ветер надежд», - сказал Гутерреш.
Он добавил, что подписание соглашения мира между двумя странами с 20-летним конфликтом свидетельствует о нормализации отношений между Эритреей и еще одной страной Сомалийского полуострова - Джибути.
«Это не только мир между Ефиопиею и Эритреей, это факт того, что завтра и послезавтра мы будем иметь здесь (станем свидетелями подписания мирного соглашения - ред.), В Саудовской Аравии, президента страны Джибути и президента Эритреи - двух стран, которые также были в конфликте », - сказал Гутерреш.
9 июля правительства Эфиопии и Эритреи заключили декларацию, которая гласит завершения 20-летней войны между странами.
Эритрея - бывшая колония Италии, которую во время Второй Мировой войны захватили британские войска. В 1952 году они передали ее в состав Эфиопии. Однако после этого начал действовать партизанское движение против эфиопских властей.
В 1993 году Эритрея получила независимость, а в мае 1998 года начала войну против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме. По данным International Crisis Group, за два года боевых действий с обеих сторон погибли 70-100 тысяч человек.
Читайте также: Китай может прекратить переговоры об американских пошлинах
В 2000 году страны приняли мирное соглашение при посредничестве Алжира, но ее так и не реализовали.
Президент Эритреи Исайяс Афеворк и премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед подписали соглашение о мире между странами после 20 лет войны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
Соглашение о мире страны заключили на саммите в Саудовской Аравии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, присутствовавший при подписании соглашения, назвал произошедшее «ветром надежд».
«На Африканский Рог является ветер надежд», - сказал Гутерреш.
Он добавил, что подписание соглашения мира между двумя странами с 20-летним конфликтом свидетельствует о нормализации отношений между Эритреей и еще одной страной Сомалийского полуострова - Джибути.
«Это не только мир между Ефиопиею и Эритреей, это факт того, что завтра и послезавтра мы будем иметь здесь (станем свидетелями подписания мирного соглашения - ред.), В Саудовской Аравии, президента страны Джибути и президента Эритреи - двух стран, которые также были в конфликте », - сказал Гутерреш.
9 июля правительства Эфиопии и Эритреи заключили декларацию, которая гласит завершения 20-летней войны между странами.
Эритрея - бывшая колония Италии, которую во время Второй Мировой войны захватили британские войска. В 1952 году они передали ее в состав Эфиопии. Однако после этого начал действовать партизанское движение против эфиопских властей.
В 1993 году Эритрея получила независимость, а в мае 1998 года начала войну против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме. По данным International Crisis Group, за два года боевых действий с обеих сторон погибли 70-100 тысяч человек.
Читайте также: Китай может прекратить переговоры об американских пошлинах
В 2000 году страны приняли мирное соглашение при посредничестве Алжира, но ее так и не реализовали.
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