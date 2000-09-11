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Раздел: Мир  
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Банки Китая поддержали санкции против РФ

Банки Китая поддержали санкции против РФ Российские власти постепенно переходят на транзакции в национальных валютах.

Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза. Об этом рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BlackSeaNews.

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», - отметил Данилов.

При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».

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Количество транзакций в национальных валютах - рублях и юанях - постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.
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 Теги: Китай, санкции

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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