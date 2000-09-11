Раздел: Мир
В Эстонии стартовали крупнейшие в истории страны учения ВМС
Маневры будут проходить до 27 сентября.
В ходе учений будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Эстонии в минной гавани в Таллине в воскресенье начались крупнейшие в истории страны военно-морские учения Mere-siil 2018 (Морской еж 2018). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны страны в понедельник, 17 сентября.
Отмечается, что в ходе учения будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов.
"Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям", – рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска.
В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации Кайтселиит. К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.
Большая часть учений пройдет в Минной гавани. Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.
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Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.
В ходе учений будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Эстонии в минной гавани в Таллине в воскресенье начались крупнейшие в истории страны военно-морские учения Mere-siil 2018 (Морской еж 2018). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны страны в понедельник, 17 сентября.
Отмечается, что в ходе учения будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов.
"Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям", – рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска.
В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации Кайтселиит. К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.
Большая часть учений пройдет в Минной гавани. Резервисты будут отрабатывать действия с оружием, оказание первой медицинской помощи, компьютерное дело, охрану порта, разминирование, принципы управления подразделениями.
Читайте также: В Польше стартовали крупнейшие военные учения Dragon-2017
Ранее учения проводили отдельно по морским специальностям: для морских саперов, связистов, береговых подразделений, командиров подразделений резервистов.
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