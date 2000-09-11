В Эстонии стартовали крупнейшие в истории страны учения ВМС

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Сегодня североатлантический альянс начал крупнейшие военные учения за последние 10 лет. Проект получил названия Steadfast Jazz. Учения сил быстрого реагирования будут проходить в Польше и странах Балтии. В масштабной операции примут участие военно-морской, воздушной и сухопутной группировки сил, а также подразделений