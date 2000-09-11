Раздел: Мир
В Британии прокомментировали новые выводы России по катастрофе МН17
"Это еще один пример российской дезинформации".
Уильямсон прокомментировал версию РФ о якобы украинской ракете для "Бука", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает новую версию России о катастрофе лайнера МН17 на Донбассе в 2014 году примером дезинформации. Об этом он заявил на брифинге после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает "Интерфакс-Украина".
Уильямсон отметил, что Совместная следственная группа провела независимое расследование, которое назвало причастного к катастрофе МН17. Речь идет о презентации выводов следствия в мае 2018 года.
"Это еще один пример российской дезинформации", - подчеркнул Уильямсон.
Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отметил, что заявление Министерства обороны России о якобы принадлежности ракеты, которая сбила MH17 на Донбассе летом 2014, Украине является очередным фейком.
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Сегодня российские военные заявили, что якобы ракету для "Бука", которой сбили малазийский лайнер в 1986 году, передали в войсковую часть 20152, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области. На сегодня данное подразделение дислоцируется в Стрые Львовской области.
Уильямсон прокомментировал версию РФ о якобы украинской ракете для "Бука", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает новую версию России о катастрофе лайнера МН17 на Донбассе в 2014 году примером дезинформации. Об этом он заявил на брифинге после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает "Интерфакс-Украина".
Уильямсон отметил, что Совместная следственная группа провела независимое расследование, которое назвало причастного к катастрофе МН17. Речь идет о презентации выводов следствия в мае 2018 года.
"Это еще один пример российской дезинформации", - подчеркнул Уильямсон.
Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отметил, что заявление Министерства обороны России о якобы принадлежности ракеты, которая сбила MH17 на Донбассе летом 2014, Украине является очередным фейком.
Читайте также: Порошенко пообещал наказать виновных в катастрофе МН17
Сегодня российские военные заявили, что якобы ракету для "Бука", которой сбили малазийский лайнер в 1986 году, передали в войсковую часть 20152, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области. На сегодня данное подразделение дислоцируется в Стрые Львовской области.
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