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Раздел: Мир  
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В Британии прокомментировали новые выводы России по катастрофе МН17

В Британии прокомментировали новые выводы России по катастрофе МН17"Это еще один пример российской дезинформации".

Уильямсон прокомментировал версию РФ о якобы украинской ракете для "Бука", передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон считает новую версию России о катастрофе лайнера МН17 на Донбассе в 2014 году примером дезинформации. Об этом он заявил на брифинге после встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком, передает "Интерфакс-Украина".

Уильямсон отметил, что Совместная следственная группа провела независимое расследование, которое назвало причастного к катастрофе МН17. Речь идет о презентации выводов следствия в мае 2018 года.

"Это еще один пример российской дезинформации", - подчеркнул Уильямсон.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов отметил, что заявление Министерства обороны России о якобы принадлежности ракеты, которая сбила MH17 на Донбассе летом 2014, Украине является очередным фейком.

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Сегодня российские военные заявили, что якобы ракету для "Бука", которой сбили малазийский лайнер в 1986 году, передали в войсковую часть 20152, которая входила в состав Прикарпатского военного округа в Тернопольской области. На сегодня данное подразделение дислоцируется в Стрые Львовской области.
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 Теги: Британия, Россия, МН-17

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Сегодня, 16:59 » Автор: Алена Шимко
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