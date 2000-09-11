» » В Молдову прибыли войска НАТО для учений
Раздел: Мир  
0

В Молдову прибыли войска НАТО для учений

В Молдову прибыли войска НАТО для ученийЦель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений.

Военные учения "Огненный щит" с участием румынских и американских солдат начались на военном полигоне Бульбоака в 30 километрах от Кишинева. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, маневры будут проходить до 21 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

"Цель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений, а также повышение уровня взаимодействия между армиями партнерских стран", - сообщил заместитель начальника Главного штаба Эдуард Охладчук.

Отмечается, что в стрельбах принимают участие около 800 офицеров Национальной армии, а также иностранный контингент. "Огненный щит" проводится в Молдове четвертый год подряд и является частью учебного плана молдавской армии. Обычно солдаты отрабатывают навыки стрельбы с закрытых огневых позиций, вождение боевой техники и боевые стрельбы групп смешанного состава.

Читайте также: В Польшу прибыли 300 американских военных

Ранее сообщалось, что оперативная группа российских войск в непризнанном Приднестровье начала военные учения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Молдова, НАТО, учения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
     198
     0

Похожие новости по теме

В Эстонии стартовали крупнейшие в истории страны учения ВМС В Эстонии стартовали крупнейшие в истории страны учения ВМС

Маневры будут проходить до 27 сентября.

В Латвии начались офицерские учения НАТО В Латвии начались офицерские учения НАТО

Военное мероприятие будет проходить до 21 сентября.

РФ проводит военные учения в одной из непризнанных республик РФ проводит военные учения в одной из непризнанных республик

В Молдове назвали учения провокацией.

В Латвии стартовали масштабные учения НАТО В Латвии стартовали масштабные учения НАТО

Цель учений - отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад.

Учения НАТО переместились в Латвию Учения НАТО переместились в Латвию

В них принимают участие более 2100 солдат.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх