Раздел: Мир
В Молдову прибыли войска НАТО для учений
Цель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений.
Военные учения "Огненный щит" с участием румынских и американских солдат начались на военном полигоне Бульбоака в 30 километрах от Кишинева. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, маневры будут проходить до 21 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Цель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений, а также повышение уровня взаимодействия между армиями партнерских стран", - сообщил заместитель начальника Главного штаба Эдуард Охладчук.
Отмечается, что в стрельбах принимают участие около 800 офицеров Национальной армии, а также иностранный контингент. "Огненный щит" проводится в Молдове четвертый год подряд и является частью учебного плана молдавской армии. Обычно солдаты отрабатывают навыки стрельбы с закрытых огневых позиций, вождение боевой техники и боевые стрельбы групп смешанного состава.
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Ранее сообщалось, что оперативная группа российских войск в непризнанном Приднестровье начала военные учения.
Военные учения "Огненный щит" с участием румынских и американских солдат начались на военном полигоне Бульбоака в 30 километрах от Кишинева. Как сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны республики, маневры будут проходить до 21 сентября, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Цель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений, а также повышение уровня взаимодействия между армиями партнерских стран", - сообщил заместитель начальника Главного штаба Эдуард Охладчук.
Отмечается, что в стрельбах принимают участие около 800 офицеров Национальной армии, а также иностранный контингент. "Огненный щит" проводится в Молдове четвертый год подряд и является частью учебного плана молдавской армии. Обычно солдаты отрабатывают навыки стрельбы с закрытых огневых позиций, вождение боевой техники и боевые стрельбы групп смешанного состава.
Читайте также: В Польшу прибыли 300 американских военных
Ранее сообщалось, что оперативная группа российских войск в непризнанном Приднестровье начала военные учения.
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