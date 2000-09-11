Раздел: Мир
В мадридском метро прогремел взрыв
В вагоне началось сильное задымление.
В вагоне метро Мадрида началось задымление, что привело к экстренной остановке и эвакуации пассажиров.
Инцидент произошел утром в понедельник, 17 сентября, и был воспринят пассажирами как теракт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Как выяснилось, в сумке одного из пассажиров взорвался ноутбук, что вызвало панику среди остальных.
В вагоне началось сильное задымление, и в панике некоторые пассажиры решили, что произошел теракт. Они сами инициировали экстренную остановку состава, а после покинули вагон, пешком добравшись до ближайшей станции по путям.
По сообщению мадридской службы по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия провели работу специалисты, в том числе, проведя проверку на наличие пассажиров внутри поезда и на путях.
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В это время движение поездов метро было приостановлено, но впоследствии метро перешло к работе в обычном режиме.
В вагоне метро Мадрида началось задымление, что привело к экстренной остановке и эвакуации пассажиров.
Инцидент произошел утром в понедельник, 17 сентября, и был воспринят пассажирами как теракт, пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Как выяснилось, в сумке одного из пассажиров взорвался ноутбук, что вызвало панику среди остальных.
В вагоне началось сильное задымление, и в панике некоторые пассажиры решили, что произошел теракт. Они сами инициировали экстренную остановку состава, а после покинули вагон, пешком добравшись до ближайшей станции по путям.
По сообщению мадридской службы по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия провели работу специалисты, в том числе, проведя проверку на наличие пассажиров внутри поезда и на путях.
Читайте также: В Киеве прогремел мощный взрыв
В это время движение поездов метро было приостановлено, но впоследствии метро перешло к работе в обычном режиме.
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