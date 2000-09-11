ВВС США увеличат число боевых эскадрилий из-за РФ

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Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 млрд долларов.

Это будет отдельный род войск.

В бюджете Китая на 2017 год предусмотрен рост оборонных расходов на 7% по сравнению с 2016 годом.