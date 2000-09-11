Раздел: Мир
ВВС США увеличат число боевых эскадрилий из-за РФ
Планируется, что численность ВВС составит 329,1 тыс. человек.
Военно-воздушным силам (ВВС) США в ближайшее десятилетие придется увеличить количество боевых эскадрилий почти на четверть, чтобы оставаться впереди военных Китая и России, сообщила Reuters со ссылкой на министра ВВС Хизер Уилсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Она пояснила, что это предварительный анализ, сделанный на основе секретной разведывательной информации о вероятных угрозах на период с 2025-го по 2030-й год. Этот анализ показал, что ВВС в нынешнем виде не смогут сохранить преимущество Соединенных Штатов в этой сфере.
«Военно-воздушные силы слишком малы для выполнения того, что страна просит нас сделать», - сказала Уилсон журналистам, отказавшись назвать затраты, которые могут понадобиться для выполнения этих целей. Reuters отмечает, что речь может идти о миллиардах долларов, которые потребуются для найма персонала и увеличения закупок самолетов.
Министр рассказала, что ВВС в рамках этого плана потребуется еще до 40 тыс. человек с тем, чтобы иметь 386 оперативных эскадрилий (это на 24% больше сегодняшнего показателя - 312 эскадрилий). Это увеличит состав ВВС до примерно 717 тыс. человек - с учетом резерва и Национальной гвардии. В 1987 году, в разгар холодной войны между США и СССР, у американских ВВС была 401 эскадрилья, пишет агентство.
ВВС могли провести такую оценку в ожидании масштабных дебатов о военных расходах и их приоритетах. Конкуренция будет расти на фоне желания президента Дональда Трампа создать в стране космические войска.
«Мы знаем, что будут дебаты о том, что мы можем себе позволить - и это справедливо», - указала Уилсон. «Но я думаю, что мы должны четко понимать, что необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов в этой стране», - добавила она.
В разговоре с журналистами министр отказалась раскрывать подробности секретного анализа, который провели военные, но напомнила о последних мировых событиях, среди которых отметила крупнейшие военные учения в России.
В середине августа Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере $716 млрд. Это на $33 млрд больше, чем изначально просил Пентагон, и больше, чем любой предыдущий оборонный бюджет страны. Цель закона о бюджете - помочь сформировать «более смертоносные и стойкие силы», а также увеличить «размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты на 15 тыс. 600 человек».
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В этом законе отдельно говорится о сотрудничестве с иностранными государствами. В частности, прописан отказ от выделения бюджетных средств США, которые могут пойти на любую деятельность, позволяющую считать, что Вашингтон признает российский суверенитет над Крымом. Кроме того, Россия в этом документе определена как одна из главных угроз США в киберпространстве.
Военно-воздушным силам (ВВС) США в ближайшее десятилетие придется увеличить количество боевых эскадрилий почти на четверть, чтобы оставаться впереди военных Китая и России, сообщила Reuters со ссылкой на министра ВВС Хизер Уилсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.
Она пояснила, что это предварительный анализ, сделанный на основе секретной разведывательной информации о вероятных угрозах на период с 2025-го по 2030-й год. Этот анализ показал, что ВВС в нынешнем виде не смогут сохранить преимущество Соединенных Штатов в этой сфере.
«Военно-воздушные силы слишком малы для выполнения того, что страна просит нас сделать», - сказала Уилсон журналистам, отказавшись назвать затраты, которые могут понадобиться для выполнения этих целей. Reuters отмечает, что речь может идти о миллиардах долларов, которые потребуются для найма персонала и увеличения закупок самолетов.
Министр рассказала, что ВВС в рамках этого плана потребуется еще до 40 тыс. человек с тем, чтобы иметь 386 оперативных эскадрилий (это на 24% больше сегодняшнего показателя - 312 эскадрилий). Это увеличит состав ВВС до примерно 717 тыс. человек - с учетом резерва и Национальной гвардии. В 1987 году, в разгар холодной войны между США и СССР, у американских ВВС была 401 эскадрилья, пишет агентство.
ВВС могли провести такую оценку в ожидании масштабных дебатов о военных расходах и их приоритетах. Конкуренция будет расти на фоне желания президента Дональда Трампа создать в стране космические войска.
«Мы знаем, что будут дебаты о том, что мы можем себе позволить - и это справедливо», - указала Уилсон. «Но я думаю, что мы должны четко понимать, что необходимо для защиты наших жизненно важных национальных интересов в этой стране», - добавила она.
В разговоре с журналистами министр отказалась раскрывать подробности секретного анализа, который провели военные, но напомнила о последних мировых событиях, среди которых отметила крупнейшие военные учения в России.
В середине августа Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере $716 млрд. Это на $33 млрд больше, чем изначально просил Пентагон, и больше, чем любой предыдущий оборонный бюджет страны. Цель закона о бюджете - помочь сформировать «более смертоносные и стойкие силы», а также увеличить «размер сухопутных войск, ВМС, ВВС и Корпуса морской пехоты на 15 тыс. 600 человек».
Читайте также: В киевском метро увеличат количество банкоматов
В этом законе отдельно говорится о сотрудничестве с иностранными государствами. В частности, прописан отказ от выделения бюджетных средств США, которые могут пойти на любую деятельность, позволяющую считать, что Вашингтон признает российский суверенитет над Крымом. Кроме того, Россия в этом документе определена как одна из главных угроз США в киберпространстве.
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