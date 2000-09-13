Раздел: Мир
Российские банки готовятся к серьезным проблемам с валютой
В РФ стремительно сокращаются валютные резервы.
По настоящему критическая ситуация намечается в российской банковской системе, которая имеет валютных резервов лишь немногим более $1 млрд, превышающих их долговые обязательства перед иностранными кредиторами и клиентами. Иными словами, наличной валюты и высоколиквидных активов у российских банков хватает, что называется, впритык, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Стоит отметить, что за два года, с августа 2016-го, валютные резервы российских банков сократились в 12 раз, а вывод валюты никоим образом не компенсируется её поступлением.
Так, с апреля по сентябрь с корпоративных счетов российских банков было выедено более $17 млрд.
Откровенно говоря, эти цифры не могут не радовать, ведь, как я неоднократно говорил, невозможность российских банков своевременно расплачиваться по своим обязательствам, как долговым, так и клиентским, может окончательно свести гибридную банковскую систему в могилу, с последующим крахом немногих выживших в эпоху благотворных санкций финансовых учреждений и девальвацией рубля.
Читайте также: Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе
В свою очередь, банковский кризис такого масштаба потребует на лечение пациента дополнительных вливаний, исчисляемых не миллиардами, а триллионами рублей, что в свою очередь создаст очередные бюджетные черные дыры. И як то кажуть – мазаль тов!
По настоящему критическая ситуация намечается в российской банковской системе, которая имеет валютных резервов лишь немногим более $1 млрд, превышающих их долговые обязательства перед иностранными кредиторами и клиентами. Иными словами, наличной валюты и высоколиквидных активов у российских банков хватает, что называется, впритык, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.
Стоит отметить, что за два года, с августа 2016-го, валютные резервы российских банков сократились в 12 раз, а вывод валюты никоим образом не компенсируется её поступлением.
Так, с апреля по сентябрь с корпоративных счетов российских банков было выедено более $17 млрд.
Откровенно говоря, эти цифры не могут не радовать, ведь, как я неоднократно говорил, невозможность российских банков своевременно расплачиваться по своим обязательствам, как долговым, так и клиентским, может окончательно свести гибридную банковскую систему в могилу, с последующим крахом немногих выживших в эпоху благотворных санкций финансовых учреждений и девальвацией рубля.
Читайте также: Путин и Эрдоган договорились создать демилитаризованную зону в Идлибе
В свою очередь, банковский кризис такого масштаба потребует на лечение пациента дополнительных вливаний, исчисляемых не миллиардами, а триллионами рублей, что в свою очередь создаст очередные бюджетные черные дыры. И як то кажуть – мазаль тов!
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