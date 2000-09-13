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Раздел: Мир  
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ООН обвинила КНДР в продолжении ядерной программы

ООН обвинила КНДР в продолжении ядерной программы По данным всемирной организации, Северная Корея не отказалась от ядерного оружия.

Северная Корея продолжает развивать ядерную программу. Об этом на заседании Совета безопасности по санкциям против КНДР заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Она отметила, что в то время как были замечены некоторые положительные изменения, "продолжают иметь место знаки, что Северная Корея сохраняет и развивает ядерное оружие и баллистические ракеты".

Ранее разведка США заявила, что несмотря на шаги в сторону денуклеаризации, КНДР продолжает разработку современного ядерного оружия.

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12 июня президент США Дональд Трамп провел саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Лидеры приняли совместное заявление, согласно которому Северная Корея соглашается на полное ядерное разоружение полуострова, а США предоставляют гарантии безопасности.
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 Теги: КНДР, ядерная программа

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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