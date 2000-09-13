Раздел: Мир
На Илона Маска подали в суд за оскорбление в Twitter
Посты с оскорблениями были удалены Маском.
Британский дайвер Вернон Ансуорт, который участвовал в операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде, подал в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Истец требует $75 тыс. компенсации за оскорбления в свой адрес. В частности, Маск назвал его "педо-парнем". Ансуорт также просит суд запретить бизнесмену публиковать дальнейшие обвинения в адрес дайвера в Twitter, где Маска читают более 22 млн пользователей.
23 июня группа из 12 детей и их тренера во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера затоплена, дети и тренер находятся на небольшом сухом выступе.
Для спасения детей из пещеры Маск предложил создать "крошечную субмарину". Ансуорт назвал проект мини-субмарины Маска "пиар-трюком" и объяснил, почему она была бесполезна в спасательной операции. Власти Таиланда также отказались использовать эту подлодку для спасательной операции.
Читайте также: ООН обвинила КНДР в продолжении ядерной программы
Маск написал в Twittter, что докажет дайверу его неправоту, и назвал его "педо-парнем", но позже удалил посты. Ансуорт заявил, что может подать на бизнесмена в суд.
Британский дайвер Вернон Ансуорт, который участвовал в операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде, подал в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
Истец требует $75 тыс. компенсации за оскорбления в свой адрес. В частности, Маск назвал его "педо-парнем". Ансуорт также просит суд запретить бизнесмену публиковать дальнейшие обвинения в адрес дайвера в Twitter, где Маска читают более 22 млн пользователей.
23 июня группа из 12 детей и их тренера во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера затоплена, дети и тренер находятся на небольшом сухом выступе.
Для спасения детей из пещеры Маск предложил создать "крошечную субмарину". Ансуорт назвал проект мини-субмарины Маска "пиар-трюком" и объяснил, почему она была бесполезна в спасательной операции. Власти Таиланда также отказались использовать эту подлодку для спасательной операции.
Читайте также: ООН обвинила КНДР в продолжении ядерной программы
Маск написал в Twittter, что докажет дайверу его неправоту, и назвал его "педо-парнем", но позже удалил посты. Ансуорт заявил, что может подать на бизнесмена в суд.
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