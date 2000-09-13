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Раздел: Мир  
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На Илона Маска подали в суд за оскорбление в Twitter

На Илона Маска подали в суд за оскорбление в Twitter Посты с оскорблениями были удалены Маском.

Британский дайвер Вернон Ансуорт, который участвовал в операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде, подал в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Истец требует $75 тыс. компенсации за оскорбления в свой адрес. В частности, Маск назвал его "педо-парнем". Ансуорт также просит суд запретить бизнесмену публиковать дальнейшие обвинения в адрес дайвера в Twitter, где Маска читают более 22 млн пользователей.

23 июня группа из 12 детей и их тренера во время экскурсии заблудилась в пещерном комплексе Тхам Луанг на севере Таиланда. Детскую команду обнаружили двое британских дайверов 2 июля. Пещера затоплена, дети и тренер находятся на небольшом сухом выступе.

Для спасения детей из пещеры Маск предложил создать "крошечную субмарину". Ансуорт назвал проект мини-субмарины Маска "пиар-трюком" и объяснил, почему она была бесполезна в спасательной операции. Власти Таиланда также отказались использовать эту подлодку для спасательной операции.

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Маск написал в Twittter, что докажет дайверу его неправоту, и назвал его "педо-парнем", но позже удалил посты. Ансуорт заявил, что может подать на бизнесмена в суд.
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 Теги: Илон Маск, суд

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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