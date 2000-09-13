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Раздел: Мир  
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Самолет с военными из РФ исчез с радаров в Сирии

Самолет с военными из РФ исчез с радаров в Сирии Российские военные начали поисковую операцию.

Самолет Ил-20 Министерства обороны России, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

В российском ведомстве уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата "Овернь", который находится в том же районе.

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Командование авиабазы "Хмеймим", которую сейчас использует Россия, организовало поисково-спасательную операцию.
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 Теги: Сирия, самолет

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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