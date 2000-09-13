Самолет с военными из РФ исчез с радаров в Сирии

Российские военные начали поисковую операцию.



Самолет Ил-20 Министерства обороны России, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября, сообщает



В российском ведомстве уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".



Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата "Овернь", который находится в том же районе.



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Командование авиабазы "Хмеймим", которую сейчас использует Россия, организовало поисково-спасательную операцию. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Самолет Ил-20 Министерства обороны России, на борту которого находились 14 военнослужащих, пропал над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии поздно вечером 17 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал В российском ведомстве уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".Примерно в это же время, сообщили в Минобороны РФ, были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата "Овернь", который находится в том же районе.Командование авиабазы "Хмеймим", которую сейчас использует Россия, организовало поисково-спасательную операцию.



