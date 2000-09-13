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Раздел: Мир  
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Доказательства вмешательства РФ в американские выборы будут рассекречены

Доказательства вмешательства РФ в американские выборы будут рассекречены Соответствующее указание дал президент США.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение рассекретить ряд документов, имеющих отношение к расследованию предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

В частности, речь идёт обо всех текстовых сообщениях, относящихся к этой теме, написанных Джеймсом Коми в период, когда он руководил ФБР. Также будут обнародованы сообщения, написанные рядом других официальных лиц.

Администрация США опубликует и засекреченную часть запроса ФБР о начале слежки за бывшим сотрудником предвыборного штаба Д.Трампа Картером Пейджем.

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Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что такое решение принято, чтобы обеспечить транспарентность, а также – в ответ на запросы конгрессменов.
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 Теги: Россия, США, выборы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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