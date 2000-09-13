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Раздел: Мир  
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Лидеры Северной и Южной Корей встретились в Пхеньяне

Лидеры Северной и Южной Корей встретились в ПхеньянеВпервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.

На повестке дня трехдневных переговоров - ядерная программа КНДР и урегулирование корейского конфликта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.

В Пхеньяне открылся третий саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.

Из аэропорта лидеры двух стран прибыли в одном автомобиле прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в столице.

На повестке дня межкорейского саммита, который будет проходить в течение трех дней, находится прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.

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Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.
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 Теги: Северная Корея, Южная Корея, лидеры, встреча, Пхеньян

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Сегодня, 10:29 » Автор: Алена Шимко
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