Раздел: Мир
Лидеры Северной и Южной Корей встретились в Пхеньяне
Впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.
На повестке дня трехдневных переговоров - ядерная программа КНДР и урегулирование корейского конфликта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
В Пхеньяне открылся третий саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.
Из аэропорта лидеры двух стран прибыли в одном автомобиле прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в столице.
На повестке дня межкорейского саммита, который будет проходить в течение трех дней, находится прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.
Читайте также: На границе Северной и Южной Кореи демонтируют пропагандистские громкоговорители
Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.
На повестке дня трехдневных переговоров - ядерная программа КНДР и урегулирование корейского конфликта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Deutche Welle.
В Пхеньяне открылся третий саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.
Из аэропорта лидеры двух стран прибыли в одном автомобиле прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в столице.
На повестке дня межкорейского саммита, который будет проходить в течение трех дней, находится прекращение ядерной программы КНДР и урегулирование конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.
Читайте также: На границе Северной и Южной Кореи демонтируют пропагандистские громкоговорители
Первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года. 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов. Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
62
0
Также советуем посмотреть
- Суд разрешил задержать майора Мельниченко
- Это сенсация: в «ДНР» поймали «агента СБУ»
- Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Олешко
- Сеть насмешил журналист, пытавшийся справиться с ураганным ветром
- Ліквідація Захарченка не досягла своєї мети
- В штабе ООС отметили снижение активности боевиков
- Потешные дикие животные, «подражающие» людям
- Всем нужна улыбка: подборка отличных анекдотов на понедельник
- Смешные доказательства того, что лето уже закончилось
- В ВСУ опровергают фейки вокруг осеннего призыва
- Прикольные смс от «мастеров» флирта
- Забавные проблемы, с которыми девушки сталкиваются осенью
- В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
- Свежая подборка веселых фоток от Comedy Wildlife
- В Германии четыреста собак порезвились в городском бассейне
- Сеть насмешил рассказ российского олигарха о долговечности Крымского моста
- В ВСУ опровергли информацию об отправке осенних призывников в зону ООС
- Канадца, спасшего в лесу «котенка», ждал большой сюрприз
- Катастрофічне падіння рейтингів кандидатів
- СБУ назначила внеплановую проверку ProZorro
- Выборы в России высмеяли яркой карикатурой
- Как в сети смеются над Путиным
- Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
- Чудо сотворили: Сеть насмешили странные «выборы» в России
- Дело Скрипаля: последствия для России
- Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
- В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
- Турчинов прокомментировал заявление Минобороны РФ об «украинской ракете»
- Про Будапештський меморандум
- Принц Гарри развеселил шуткой о бабушке-королеве
Оставьте свой комментарий