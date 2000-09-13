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Раздел: Мир  
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В вагоне метро Мадрида произошел взрыв ноутбука

В вагоне метро Мадрида произошел взрыв ноутбука Женщина перевозила компьютер в сумке.

Владелица ноутбука и еще шесть пассажиров получили легкие травмы. Им оказали помощь на выходе из метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук. Это произошло в тоннеле, на перегоне между станциями, сообщает ТСН во вторник, 18 сентября.

Отмечается, что женщина перевозила компьютер в сумке. И вдруг по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.

"Сначала громкий взрыв пассажиры приняли за теракт. Внутри поезда началась паника. Впоследствии сработала пожарная сигнализация. К счастью, кто-то из пассажиров погасил небольшое пламя огнетушителем", – говорится в сообщении.

Владелица ноутбука и еще шесть пассажиров получили легкие травмы. Им оказали помощь на выходе из метро.

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В полиции назвали этот взрыв случайным инцидентом.
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 Теги: Мадрид, метро, взрыв, ноутбук

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Сегодня, 11:47 » Автор: Алена Шимко
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