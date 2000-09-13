Раздел: Мир
В вагоне метро Мадрида произошел взрыв ноутбука
Женщина перевозила компьютер в сумке.
Владелица ноутбука и еще шесть пассажиров получили легкие травмы. Им оказали помощь на выходе из метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук. Это произошло в тоннеле, на перегоне между станциями, сообщает ТСН во вторник, 18 сентября.
Отмечается, что женщина перевозила компьютер в сумке. И вдруг по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.
"Сначала громкий взрыв пассажиры приняли за теракт. Внутри поезда началась паника. Впоследствии сработала пожарная сигнализация. К счастью, кто-то из пассажиров погасил небольшое пламя огнетушителем", – говорится в сообщении.
Владелица ноутбука и еще шесть пассажиров получили легкие травмы. Им оказали помощь на выходе из метро.
Читайте также: ЧП в Киеве: рецидивист напал на мужчину в вагоне метро
В полиции назвали этот взрыв случайным инцидентом.
Владелица ноутбука и еще шесть пассажиров получили легкие травмы. Им оказали помощь на выходе из метро, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Мадриде в одном из вагонов метро взорвался ноутбук. Это произошло в тоннеле, на перегоне между станциями, сообщает ТСН во вторник, 18 сентября.
Отмечается, что женщина перевозила компьютер в сумке. И вдруг по неизвестным причинам его аккумулятор взорвался.
"Сначала громкий взрыв пассажиры приняли за теракт. Внутри поезда началась паника. Впоследствии сработала пожарная сигнализация. К счастью, кто-то из пассажиров погасил небольшое пламя огнетушителем", – говорится в сообщении.
Владелица ноутбука и еще шесть пассажиров получили легкие травмы. Им оказали помощь на выходе из метро.
Читайте также: ЧП в Киеве: рецидивист напал на мужчину в вагоне метро
В полиции назвали этот взрыв случайным инцидентом.
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