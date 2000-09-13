Раздел: Мир
Найдено место крушения сбитого в Сирии российского самолета
Российский самолет-разведчик сбили сирийские ПВО.
Обломки самолета нашли в 27 км от берегов Сирии в Средиземном море. Фрагменты тел экипажа подняли на борт российских кораблей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Средиземном море в 27 километрах от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия обнаружены обломки сбитого российского самолета Ил-20. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
Обломки самолета, фрагменты тел экипажа (на борту находилось 15 военных) и их личные вещи уже подняли на борт российских кораблей, которые участвуют в поисковой операции.
Уточняется, что в поисковой операции в Средиземном море, которую ночью организовало командование российской авиабазы Хмеймим, участвуют восемь кораблей, катеров и судов.
Читайте также: Опубликованы кадры реконструкции крушения российского самолета в Сирии. Видео
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолет Ил-20 пропал с радаров во время атаки израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в Латакии. Кроме того, российского ведомство сообщило, что во время пропажи самолета якобы были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата.
Обломки самолета нашли в 27 км от берегов Сирии в Средиземном море. Фрагменты тел экипажа подняли на борт российских кораблей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В Средиземном море в 27 километрах от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия обнаружены обломки сбитого российского самолета Ил-20. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ.
Обломки самолета, фрагменты тел экипажа (на борту находилось 15 военных) и их личные вещи уже подняли на борт российских кораблей, которые участвуют в поисковой операции.
Уточняется, что в поисковой операции в Средиземном море, которую ночью организовало командование российской авиабазы Хмеймим, участвуют восемь кораблей, катеров и судов.
Читайте также: Опубликованы кадры реконструкции крушения российского самолета в Сирии. Видео
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолет Ил-20 пропал с радаров во время атаки израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в Латакии. Кроме того, российского ведомство сообщило, что во время пропажи самолета якобы были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата.
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