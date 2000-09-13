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Раздел: Мир  
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Найдено место крушения сбитого в Сирии российского самолета

Найдено место крушения сбитого в Сирии российского самолетаРоссийский самолет-разведчик сбили сирийские ПВО.

Обломки самолета нашли в 27 км от берегов Сирии в Средиземном море. Фрагменты тел экипажа подняли на борт российских кораблей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Средиземном море в 27 километрах от населенного пункта Баниас в сирийской провинции Латакия обнаружены обломки сбитого российского самолета Ил-20. Об этом во вторник, 18 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Обломки самолета, фрагменты тел экипажа (на борту находилось 15 военных) и их личные вещи уже подняли на борт российских кораблей, которые участвуют в поисковой операции.

Уточняется, что в поисковой операции в Средиземном море, которую ночью организовало командование российской авиабазы Хмеймим, участвуют восемь кораблей, катеров и судов.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что самолет Ил-20 пропал с радаров во время атаки израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в Латакии. Кроме того, российского ведомство сообщило, что во время пропажи самолета якобы были зафиксированы пуски ракет с французского фрегата.
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 Теги: Сирия, российский самолет, крушение

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Сегодня, 15:05 » Автор: Алена Шимко
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