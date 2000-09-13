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Раздел: Мир  
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Президенту Турции презентовали подарок за полмиллиарда долларов

Президенту Турции презентовали подарок за полмиллиарда долларовЭрдоган получил роскошный реактивный самолет Boeing 747-8i.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил роскошный реактивный самолет Boeing 747-8i стоимостью около полумиллиарда долларов в подарок от эмира Катара Тамима бен Хамад Аль Тани, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом пишет Bloomberg.

Президенту пришлось отвечать критикам от оппозиции, которые заподозрили, что самолет на самом деле купили за деньги налогоплательщиков, ведь сначала Эрдоган заявил, что Турция заинтересована в приобретении самолета, когда его выставили на продажу за 500 млн долларов. Но потом он сказал, что когда правитель Катара узнал о намерениях Анкары, то подарил самолет турецкому руководству.

Политические, военные и экономические отношения Турции с Катаром резко улучшились, поскольку Анкара пошла навстречу этой богатой газом стране Персидского залива в ее конфликте с региональным альянсом под руководством Саудовской Аравии.

В прошлом месяце правитель Катара встретился с Эрдоганом в Анкаре и пообещал вложить 15 млрд долларов в страну, чтобы попытаться вывести Турцию из финансового кризиса.

Расходы турецкого лидера уже давно являются основанием для критики со стороны оппозиционных партий, которые говорят, что он тратит большие суммы на такие вещи, как новый президентский дворец, который в четыре раза превышает размер Версаля, и роскошные транспортные средства. Эрдоган сказал, что дворец принадлежит правительству, а не ему, и эти расходы не должны учитываться, когда речь идет о престиже турецкого государства.

Реактивный самолет выпустили в 2012 году. Он предназначен для 76 пассажиров и восемнадцати членов экипажа. В нем есть декоративные салоны, каюты и даже собственная больница. Такой Boeing называют крупнейшим и самым дорогим частным самолетом в мире.

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Пока неясно, что будет с нынешним самолетом Эрдогана, который был приобретен также на фоне споров.
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 Теги: Эрдоган, Катар, подарок, самолет, Турция

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Сегодня, 16:20 » Автор: Алена Шимко
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