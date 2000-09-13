Раздел: Мир
В Пхеньяне встретились лидеры двух Корей
Встречали Мун Чжэ Ина аплодисментами.
Впервые за 11 лет президент Южной Кореи Мун Чже Ин посетил КНДР. Его цель – трехдневные переговоры с северными собратьями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Люди с плакатами и флажками сопровождали его кортеж едва ли не от самого аэропорта и до центра столицы, куда лидеры обеих Корей прибыли на одном авто.
"Теплый прием президента Мун Чжэ Ина свидетельствует о том, что наш народ ждет положительных результатов саммита. Мы уже многого достигли, но впереди еще много работы", – говорит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
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Президент Южной Кореи признался, что не ожидал такого радостного приема. Он надеется на укрепление отношений между Пхеньяном и Сеулом.
"Жители Северной Кореи встречали нас очень тепло – словно наши соседи из ближайшей квартиры. Я уверен в том, что эта встреча будет плодотворной!" – сказал он.
Впервые за 11 лет президент Южной Кореи Мун Чже Ин посетил КНДР. Его цель – трехдневные переговоры с северными собратьями.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Люди с плакатами и флажками сопровождали его кортеж едва ли не от самого аэропорта и до центра столицы, куда лидеры обеих Корей прибыли на одном авто.
"Теплый прием президента Мун Чжэ Ина свидетельствует о том, что наш народ ждет положительных результатов саммита. Мы уже многого достигли, но впереди еще много работы", – говорит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Читайте также: Стало известно, где и когда пройдет саммит Южной и Северной Корей
Президент Южной Кореи признался, что не ожидал такого радостного приема. Он надеется на укрепление отношений между Пхеньяном и Сеулом.
"Жители Северной Кореи встречали нас очень тепло – словно наши соседи из ближайшей квартиры. Я уверен в том, что эта встреча будет плодотворной!" – сказал он.
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