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Раздел: Мир  
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В Пхеньяне встретились лидеры двух Корей

В Пхеньяне встретились лидеры двух КорейВстречали Мун Чжэ Ина аплодисментами.

Впервые за 11 лет президент Южной Кореи Мун Чже Ин посетил КНДР. Его цель – трехдневные переговоры с северными собратьями.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Люди с плакатами и флажками сопровождали его кортеж едва ли не от самого аэропорта и до центра столицы, куда лидеры обеих Корей прибыли на одном авто.

"Теплый прием президента Мун Чжэ Ина свидетельствует о том, что наш народ ждет положительных результатов саммита. Мы уже многого достигли, но впереди еще много работы", – говорит лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

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Президент Южной Кореи признался, что не ожидал такого радостного приема. Он надеется на укрепление отношений между Пхеньяном и Сеулом.

"Жители Северной Кореи встречали нас очень тепло – словно наши соседи из ближайшей квартиры. Я уверен в том, что эта встреча будет плодотворной!" – сказал он.
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 Теги: Пхеньян, Корея, встреча

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Сегодня, 22:44 » Автор: Едгар Букмирза
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