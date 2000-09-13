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Китай пытался повлиять на выборы президента США, - Трамп
Дональд Трамп поделился своими наблюдениями в Twitter.
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в активном вмешательстве в американские выборы, однако не привел никаких свидетельств, подтверждающих его утверждение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
По-видимому, заявление Трампа следует рассматривать в контексте продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем.
«Китай открыто заявлял, что активно пытается повлиять на наши выборы и изменить (их результаты), атакуя наших фермеров, скотоводов и индустриальных рабочих из-за их лояльности по отношению ко мне», – написал Трамп в Твиттере.
Тем временем министр торговли США Уилбур Росс заявил, что дальнейшие шаги в торговых переговорах между двумя странами зависят от китайской стороны.
Слова министра прозвучали в связи с заявлением Пекина об ответных мерах на повышение президентом Трампом новых тарифов на китайские товары.
Читайте также: Доказательства вмешательства РФ в американские выборы будут рассекречены
«Наша цель – конструктивные переговоры с Китаем с целью разрешить фундаментальные проблемы», – сказал Росс.
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в активном вмешательстве в американские выборы, однако не привел никаких свидетельств, подтверждающих его утверждение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.
По-видимому, заявление Трампа следует рассматривать в контексте продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем.
«Китай открыто заявлял, что активно пытается повлиять на наши выборы и изменить (их результаты), атакуя наших фермеров, скотоводов и индустриальных рабочих из-за их лояльности по отношению ко мне», – написал Трамп в Твиттере.
Тем временем министр торговли США Уилбур Росс заявил, что дальнейшие шаги в торговых переговорах между двумя странами зависят от китайской стороны.
Слова министра прозвучали в связи с заявлением Пекина об ответных мерах на повышение президентом Трампом новых тарифов на китайские товары.
Читайте также: Доказательства вмешательства РФ в американские выборы будут рассекречены
«Наша цель – конструктивные переговоры с Китаем с целью разрешить фундаментальные проблемы», – сказал Росс.
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