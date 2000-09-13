Раздел: Мир
Сотрудники фастфудов в США выступили против домогательств
На протест вышли работники ресторанов McDonald’s.
Вчера днем в 10 городах США работники McDonald's провели забастовку, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств на рабочем месте и призвать компанию делать больше для их предотвращения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Работники требуют, чтобы в состав McDonald's входил комитет, состоящий из работников, представителей корпоративных и франчайзинговых магазинов и руководителей национальных женских групп для борьбы с сексуальными домогательствами", - говорится в сообщении.
На юге Лос-Анджелеса работники полностью "захватили ресторан", скандируя "Чего мы хотим? Справедливости!" на английском и испанском языках. В Чикаго протестующие собрались возле штаб-квартиры McDonald's.
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Отмечается, что, согласно опросу 2016 года, 40% работниц подверглись сексуальному домогательству. В мае десять работниц McDonald's подали жалобы на сексуальные домогательства в компании. По их словам, сотрудники или руководители компании щипались, непристойно шутили и раздевались перед женщинами.
Вчера днем в 10 городах США работники McDonald's провели забастовку, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств на рабочем месте и призвать компанию делать больше для их предотвращения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Работники требуют, чтобы в состав McDonald's входил комитет, состоящий из работников, представителей корпоративных и франчайзинговых магазинов и руководителей национальных женских групп для борьбы с сексуальными домогательствами", - говорится в сообщении.
На юге Лос-Анджелеса работники полностью "захватили ресторан", скандируя "Чего мы хотим? Справедливости!" на английском и испанском языках. В Чикаго протестующие собрались возле штаб-квартиры McDonald's.
Читайте также: Китай пытался повлиять на выборы президента США, - Трамп
Отмечается, что, согласно опросу 2016 года, 40% работниц подверглись сексуальному домогательству. В мае десять работниц McDonald's подали жалобы на сексуальные домогательства в компании. По их словам, сотрудники или руководители компании щипались, непристойно шутили и раздевались перед женщинами.
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