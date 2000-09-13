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Раздел: Мир  
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Сотрудники фастфудов в США выступили против домогательств

Сотрудники фастфудов в США выступили против домогательств На протест вышли работники ресторанов McDonald’s.

Вчера днем ​​в 10 городах США работники McDonald's провели забастовку, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств на рабочем месте и призвать компанию делать больше для их предотвращения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Работники требуют, чтобы в состав McDonald's входил комитет, состоящий из работников, представителей корпоративных и франчайзинговых магазинов и руководителей национальных женских групп для борьбы с сексуальными домогательствами", - говорится в сообщении.

На юге Лос-Анджелеса работники полностью "захватили ресторан", скандируя "Чего мы хотим? Справедливости!" на английском и испанском языках. В Чикаго протестующие собрались возле штаб-квартиры McDonald's.

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Отмечается, что, согласно опросу 2016 года, 40% работниц подверглись сексуальному домогательству. В мае десять работниц McDonald's подали жалобы на сексуальные домогательства в компании. По их словам, сотрудники или руководители компании щипались, непристойно шутили и раздевались перед женщинами.
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 Теги: McDonald’s, протест

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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