» » Названо количество жертв и убытки от урагана "Флоренс"
Раздел: Мир  
0

Названо количество жертв и убытки от урагана "Флоренс"

Названо количество жертв и убытки от урагана "Флоренс" На данный момент погибло уже 33 человека.

Жертвами урагана "Флоренс" в США по последним данным стали 33 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"26 человек погибли в Северной Каролине и 6 в Южной Каролине. Один человек погиб в Вирджинии", - говорится в сообщении.

Ураган "Флоренс" обрушил не менее 16 торнадо.

По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, более 1100 дорог перекрыты и несколько портов. Также в Каролине 16 рек достигли крупных этапов наводнения. На Каролину обрушилось более 30 триллионов литров дождя.

Предполагается, что ущерб от урагана составит от 17 до 22 млрд долларов.

Читайте также: В Ираке отравились десятки тысяч человек

Президент США Дональд Трамп сегодня посетит Северную Каролину.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Флоренс, ураган

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
     184
     0

Похожие новости по теме

В США увеличилось число жертв урагана В США увеличилось число жертв урагана

Число погибших от урагана Флоренс возросло до 18 человек.

Ураган Ураган "Флоренс" в США: число жертв возросло

Утром 14 сентября ураган Флоренс достиг восточного побережья США. Без света остались почти 500 тысяч домов.

В США появились первые жертвы урагана В США появились первые жертвы урагана "Флоренс"

Первыми жертвами урагана "Флоренс" в США стали мать с ребенком

В США без света остались более 400 тысяч домов В США без света остались более 400 тысяч домов

Ураган "Флоренс" оставил без света более 400 тысяч домов в США

Жертвами урагана «Мэттью» в США стали 33 человека Жертвами урагана «Мэттью» в США стали 33 человека

В США растет число жертв урагана "Мэттью".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх