Раздел: Мир
Названо количество жертв и убытки от урагана "Флоренс"
На данный момент погибло уже 33 человека.
Жертвами урагана "Флоренс" в США по последним данным стали 33 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"26 человек погибли в Северной Каролине и 6 в Южной Каролине. Один человек погиб в Вирджинии", - говорится в сообщении.
Ураган "Флоренс" обрушил не менее 16 торнадо.
По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, более 1100 дорог перекрыты и несколько портов. Также в Каролине 16 рек достигли крупных этапов наводнения. На Каролину обрушилось более 30 триллионов литров дождя.
Предполагается, что ущерб от урагана составит от 17 до 22 млрд долларов.
Читайте также: В Ираке отравились десятки тысяч человек
Президент США Дональд Трамп сегодня посетит Северную Каролину.
Жертвами урагана "Флоренс" в США по последним данным стали 33 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"26 человек погибли в Северной Каролине и 6 в Южной Каролине. Один человек погиб в Вирджинии", - говорится в сообщении.
Ураган "Флоренс" обрушил не менее 16 торнадо.
По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, более 1100 дорог перекрыты и несколько портов. Также в Каролине 16 рек достигли крупных этапов наводнения. На Каролину обрушилось более 30 триллионов литров дождя.
Предполагается, что ущерб от урагана составит от 17 до 22 млрд долларов.
Читайте также: В Ираке отравились десятки тысяч человек
Президент США Дональд Трамп сегодня посетит Северную Каролину.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
184
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
Оставьте свой комментарий