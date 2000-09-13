Раздел: Мир
Министерство обороны США назвало главные угрозы кибербезопасности
Основными источниками опасности назвали Россию и Китай.
В первом документе по стратегии в сфере кибербезопасности за время президентства Дональда Трампа Минобороны США назвало Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
Россия проводила виртуальные информационные операции с целью оказать влияние на население США и бросить вызов американским демократическим процессам, указывается в кратком обзоре киберстратегии Пентагона, о котором во вторник, 18 сентября.
В свою очередь Китай предпринимает попытки завладеть конфиденциальной информацией американской администрации и частных компаний, отмечается далее.
Минобороны США выражает намерение "продолжать защищаться" и "останавливать или пресекать злонамеренные действия в киберпространстве в их истоках". Детали вероятных операций в сфере кибербезопасности не разглашаются.
Одновременно в документе указывается, что в случае войны силы США в сфере кибербезопасности будут бороться с противником вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами.
Помимо России и Китая, в документе упоминаются Иран и Северная Корея, которые используют кибератаки для того чтобы нанести ущерб американским гражданам и угрожать интересам Соединенных Штатов.
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Стратегия в сфере кибербезопасности, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, является первым подобным документом Пентагона с 2015 года.
В первом документе по стратегии в сфере кибербезопасности за время президентства Дональда Трампа Минобороны США назвало Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
Россия проводила виртуальные информационные операции с целью оказать влияние на население США и бросить вызов американским демократическим процессам, указывается в кратком обзоре киберстратегии Пентагона, о котором во вторник, 18 сентября.
В свою очередь Китай предпринимает попытки завладеть конфиденциальной информацией американской администрации и частных компаний, отмечается далее.
Минобороны США выражает намерение "продолжать защищаться" и "останавливать или пресекать злонамеренные действия в киберпространстве в их истоках". Детали вероятных операций в сфере кибербезопасности не разглашаются.
Одновременно в документе указывается, что в случае войны силы США в сфере кибербезопасности будут бороться с противником вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами.
Помимо России и Китая, в документе упоминаются Иран и Северная Корея, которые используют кибератаки для того чтобы нанести ущерб американским гражданам и угрожать интересам Соединенных Штатов.
Читайте также: Названо количество жертв и убытки от урагана "Флоренс"
Стратегия в сфере кибербезопасности, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, является первым подобным документом Пентагона с 2015 года.
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