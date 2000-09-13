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Раздел: Мир  
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Судебная система Польши может отдалиться от ЕС

Судебная система Польши может отдалиться от ЕС Соответствующую инициативу рассмотрят в ближайшее время.

Польский национальный судебный совет намерен рассмотреть возможность выхода из Европейской сети советов судебных органов, заявил пресс-секретарь организации Мачей Митера. Об этом , сообщает Хроника.инфо со ссылкой на EconomistUA.

«Предложение о выходе из Европейской сети судебных органов выдвинул один из судей. Мы в пятницу займемся этим вопросом», – сказал он. Митера считает, что выход из Сети «был бы шагом в плохом направлении».

При этом он подчеркнул, что вопрос верховенства закона и независимости судей в Польше не находится под угрозой. Митера отметил, что членство в ENCJ не обязательно свидетельствует о высоком уровне судопроизводства и демократии: «Не все страны, которые мы считаем демократичными, принадлежат к Сети».

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Ранее Совет Европейской сети судебных органов приостановил членство Польши за невыполнение требований Евросоюза в отношении обеспечения независимости судебных властей.
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 Теги: Польша, судебная система

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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