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Раздел: Мир  
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Южная и Северная Кореи подадут общую заявку на проведение Олимпиады-2032

Южная и Северная Кореи подадут общую заявку на проведение Олимпиады-2032Раскрыто содержание подписанного лидерами двух Корей совместного заявления.

Лидеры двух Корей также пообещали отправить на Олимпийские игры в 2020 году совместную команду спортсменов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Президент Южной Кореи Мун Чде Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году. Об этом говорится в их заявлении по итогам переговоров в Пхеньяне, передает в среду, 19 сентября, Yonhap.

Также стороны пообещали отправить на Олимпийские игры в 2020 году совместную команду спортсменов.

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Напомним, саммит в Пхеньяне стал третьей встречей президента Южной Кореи и главы КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, включающее в себя военное соглашение, предполагающее закрытие ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона Тончхан. Кроме того, стороны договорились возобновить железнодорожное сообщение между странами.
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 Теги: Северная Корея, Южная Корея, олимпиада, заявка

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Сегодня, 10:19 » Автор: Алена Шимко
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