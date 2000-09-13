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Раздел: Мир  
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Есть жертвы: в Мадриде при ремонте отеля обвалились строительные леса

Есть жертвы: в Мадриде при ремонте отеля обвалились строительные лесаРемонт проходил в роскошном отеле Ритц.

Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.

Об этом сообщает El Pais.

Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.

Двое раненых были доставлены в больницу с серьезными травмами, в то время как другие пострадали не так сильно.

Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.

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Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года.
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 Теги: Мадрид, отель, леса, обрушение, жертвы

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Сегодня, 13:43 » Автор: Алена Шимко
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