Есть жертвы: в Мадриде при ремонте отеля обвалились строительные леса

Ремонт проходил в роскошном отеле Ритц.



Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы, передает



Об этом сообщает El Pais.



Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.



Двое раненых были доставлены в больницу с серьезными травмами, в то время как другие пострадали не так сильно.



Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.



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Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду Об этом сообщает El Pais.Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.Двое раненых были доставлены в больницу с серьезными травмами, в то время как другие пострадали не так сильно.Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года.



