Раздел: Мир
Есть жертвы: в Мадриде при ремонте отеля обвалились строительные леса
Ремонт проходил в роскошном отеле Ритц.
Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщает El Pais.
Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.
Двое раненых были доставлены в больницу с серьезными травмами, в то время как другие пострадали не так сильно.
Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.
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Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года.
Один человек погиб и 11 получили травмы в результате обрушения строительных лесов в отеле Ritz в Мадриде, где проводились ремонтные работы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Об этом сообщает El Pais.
Обрушение произошло во внутреннем дворе отеля во вторник около16:00 по местному времени. Аварийные службы города сказали, что строительные леса обрушились с шестого этажа до первого.
Двое раненых были доставлены в больницу с серьезными травмами, в то время как другие пострадали не так сильно.
Все пострадавшие были местными рабочими, по меньшей мере трех из них спасателям пришлось вытаскивать из-под обломков.
Читайте также: ЧП в Москве: строительные леса обрушились на жилой дом
Отель Ritz закрылся в феврале для ремонта, который оценивают в 99 миллионов евро, и должен возобновить работу в конце 2019 года.
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