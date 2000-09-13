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Раздел: Мир  
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В Лондоне машина въехала в толпу мусульман

В Лондоне машина въехала в толпу мусульманПолиция не рассматривает происшествие как теракт.

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей, находившихся возле мусульманского центра Аль-Хусейни, в результате чего пострадали три человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным The Sun, в машине на момент ДТП находились трое мужчин и женщина в возрасте около 20 лет.

По словам очевидцев, они также выкрикивали "антиисламские оскорбления".

Согласно имеющимся данным, перед тем, как автомобиль совершил наезд, у находившихся в нем людей завязался конфликт с посетителями исламского центра, во время которого несколько человек повредили машину.

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В полиции сообщили, что инцидент рассматривается как "преступление на почве ненависти", а не как террористическая атака.
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 Теги: Лондон, машина, мусульмане, мечеть

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Сегодня, 15:08 » Автор: Алена Шимко
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