Итальянка без ноги прошла в финал конкурса красоты

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Девушка, которая стала победительницей конкурса «Мисс Канада», была вынуждена отдать свою корону из-за судейской ошибки, которая заключалась в путанице имён вице-мисс и победительницы. В СМИ сообщают о том, что ошибка была обнаружена во время изучений результатов независимой комиссией. Группа специалистов установила, что Дениз