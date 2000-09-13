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Раздел: Мир  
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Итальянка без ноги прошла в финал конкурса красоты

Итальянка без ноги прошла в финал конкурса красотыДевушка без ноги прошла в финал Мисс Италия.

Юная девушка не смогла победить в конкурсе, но одно свое участие в нем считает "победой над предрассудками", передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Кьяра Борди 18-летняя итальянка без одной ноги стала первой участницей-инвалидом в истории конкурса Мисс Италия. Девушка дошла до финала, но уступила победу другой конкурсантке. Об этом Борди сообщила на своей странице в Instagram.

Девушка пробилась в топ-3 финалисток конкурса красоты. Сама Борди не расстроена, что не стала королевой красоты. Девушка считает, что ее участие в конкурсе - уже "победа над предрассудками".

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Кьяра Борди потеряла ногу в 13 лет, попав под автомобиль. Она перенесла несколько операций и длительную реабилитацию. Но девушка сохранила позитивный настрой в жизни и сейчас превращает свои протезы в яркие аксессуары.
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 Теги: Мисс Италия, девушка без ноги, инвалид, финал

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Сегодня, 16:26 » Автор: Алена Шимко
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