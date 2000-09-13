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Раздел: Мир  
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Трамп анонсировал новую встречу с лидером КНДР

Трамп анонсировал новую встречу с лидером КНДРВ первый раз Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились 12 июня в Сингапуре.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в скором времени у него состоится личный контакт с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Как информирует «Слово и Дело», на вопрос журналистов, будет ли он в ближайшее время встречаться с главой Северной Кореи, американский лидер ответил: «Мы будем», пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

Эти переговоры стали первым в истории саммитом США–КНДР. Тогда стороны приняли совместное заявление, согласно которому Пхеньян согласился на полное ядерное разоружение полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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10 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Соединенные Штаты и Северная Корея работают над организацией новой встречи лидеров двух стран.
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 Теги: Трамп, КНДР

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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Заявление Пхеньяна прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с северокорейским лидером.

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