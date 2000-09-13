Раздел: Мир
Турция снизила финансовые условия для выдачи гражданства
Необходимый объем инвестиций в основной капитал сокращен до 500 тыс. долларов.
Турция снизила финансовые и инвестиционные критерии для получения гражданства. Об этом сообщили в правительстве страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В частности, к требованиям для выдачи гражданства Турции относятся: объем инвестиций в иностранной валюте в основной капитал, объем депозитов в банках, владение недвижимостью или государственными облигациями. Соответствие любому из этих требований может дать право иностранцу получить турецкое гражданство.
Теперь необходимый объем инвестиций в основной капитал сокращен до 500 тыс. долларов с 2 миллионов долларов, а размер банковских депозитов - до 500 тыс. с 3 миллионов долларов.
Также гражданами Турции после обновленных ребований могут стать иностранцы, если они владеют недвижимостью общей стоимостью 250 тыс. долларов в течение трех лет. Или если они в течение трех лет являются держателями госбондов на сумму в 500 тыс. долларов (ранее 3 млн долларов).
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Таким образом правительство Турции пытается стимулировать инвестиции в экономику страны и поддержать лиру, потерявшую около 40% с начала года.
Турция снизила финансовые и инвестиционные критерии для получения гражданства. Об этом сообщили в правительстве страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
В частности, к требованиям для выдачи гражданства Турции относятся: объем инвестиций в иностранной валюте в основной капитал, объем депозитов в банках, владение недвижимостью или государственными облигациями. Соответствие любому из этих требований может дать право иностранцу получить турецкое гражданство.
Теперь необходимый объем инвестиций в основной капитал сокращен до 500 тыс. долларов с 2 миллионов долларов, а размер банковских депозитов - до 500 тыс. с 3 миллионов долларов.
Также гражданами Турции после обновленных ребований могут стать иностранцы, если они владеют недвижимостью общей стоимостью 250 тыс. долларов в течение трех лет. Или если они в течение трех лет являются держателями госбондов на сумму в 500 тыс. долларов (ранее 3 млн долларов).
Читайте также: Турция снизила пошлины на импорт украинской агропродукции
Таким образом правительство Турции пытается стимулировать инвестиции в экономику страны и поддержать лиру, потерявшую около 40% с начала года.
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