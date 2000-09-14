Раздел: Мир
Канадцы призвали правительство запретить канал "Russia Today"
Дипломатов и журналистов канала просят депортировать из страны.
В парламент Канады подано электронную петицию, в которой призывают депортировать из страны российских дипломатов и журналистов пропагандистского телеканала “Russia Today”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Петиция собрала в полтора раза больше голосов, чем минимально необходимо для представления в парламенте.
“Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады расследовать деятельность и депортировать лица, сотрудничающие с секретными службами России, в том числе дипломатов, агентов “Россотрудничества” и канала “Russia Today”, - говорится в петиции.
В документе также обращается внимание на, возможно, неправомерную деятельность российских диаспорных организаций, и предлагается расширить действие “акта Магнитского” на широкий круг российских коррупционеров.
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Теперь правительство Канады имеет 45 дней, чтобы письменно ответить на петицию.
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В парламент петиция была внесена депутатом от оппозиционной Консервативной партии Джеймсом Безаном, который четыре года назад был объявлен в РФ персоной нон-грата за свою непоколебимую поддержку Украины.
В парламент Канады подано электронную петицию, в которой призывают депортировать из страны российских дипломатов и журналистов пропагандистского телеканала “Russia Today”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Петиция собрала в полтора раза больше голосов, чем минимально необходимо для представления в парламенте.
“Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады расследовать деятельность и депортировать лица, сотрудничающие с секретными службами России, в том числе дипломатов, агентов “Россотрудничества” и канала “Russia Today”, - говорится в петиции.
В документе также обращается внимание на, возможно, неправомерную деятельность российских диаспорных организаций, и предлагается расширить действие “акта Магнитского” на широкий круг российских коррупционеров.
Читайте также: Украинцы Канады призвали помочь освободить политических пленников Кремля
Теперь правительство Канады имеет 45 дней, чтобы письменно ответить на петицию.
Читайте также: Судебная система Польши может отдалиться от ЕС
В парламент петиция была внесена депутатом от оппозиционной Консервативной партии Джеймсом Безаном, который четыре года назад был объявлен в РФ персоной нон-грата за свою непоколебимую поддержку Украины.
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