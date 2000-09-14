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Раздел: Мир  
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Канадцы призвали правительство запретить канал "Russia Today"

Канадцы призвали правительство запретить канал "Russia Today" Дипломатов и журналистов канала просят депортировать из страны.

В парламент Канады подано электронную петицию, в которой призывают депортировать из страны российских дипломатов и журналистов пропагандистского телеканала “Russia Today”, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Петиция собрала в полтора раза больше голосов, чем минимально необходимо для представления в парламенте.

“Мы, граждане Канады, призываем правительство Канады расследовать деятельность и депортировать лица, сотрудничающие с секретными службами России, в том числе дипломатов, агентов “Россотрудничества” и канала “Russia Today”, - говорится в петиции.

В документе также обращается внимание на, возможно, неправомерную деятельность российских диаспорных организаций, и предлагается расширить действие “акта Магнитского” на широкий круг российских коррупционеров.

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Теперь правительство Канады имеет 45 дней, чтобы письменно ответить на петицию.

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В парламент петиция была внесена депутатом от оппозиционной Консервативной партии Джеймсом Безаном, который четыре года назад был объявлен в РФ персоной нон-грата за свою непоколебимую поддержку Украины.
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 Теги: Канада, Russia Today

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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