Раздел: Мир
Турецкий президент опроверг кризисное состояние экономики
По словам Эрдогана, кризиса в Турции нет.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии в экономике республики кризиса и выступил за отказ от иностранной валюты в некоторых внутренних расчетах. Об этом он сказал в среду во время выступления в Анкаре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«У нас сейчас период подъема. Не верьте, что есть кризис, все это манипуляции. Кризиса нет. Укрепляясь, мы идем в будущее», - сказал он.
Он коснулся и появившейся в стране проблемы с арендной платой в торговых центрах, где некоторые арендодатели ищут выгоды от волатильности курсов, заставляя арендаторов платить в иностранной валюте.
«Не будьте обмануты этими манипуляциями в торговых центрах. В этой стране аренды за доллары и евро нет. Впредь такие расчеты будут вестись в турецких лирах, а в противном случае, манипуляторы заплатят по счетам», - сказал он.
Турецкий лидер подчеркнул, что «здесь Турция, а не США».
«Здесь в силе турецкая лира. За лиры будете сдавать в аренду, будете делать покупки», - добавил он.
Лира с начала года потеряла в стоимости более 40%, что повлекло за собой ряд экономических трудностей в стране: выросла инфляция, начали дорожать товары и услуги. Центробанк республики поднял основную процентную ставку до 24%, несмотря на резкую критику этой меры со стороны самого президента. Последний раз на этой отметке данный показатель был в 2004 году, при этом сейчас процентная ставка выше турецкой есть только у Суринама (25%) и Аргентины (60%).
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Кроме того, турецкие власти заявили, что не намерены, к примеру, брать новый кредит у Международного валютного фонда, а рассчитывают на прямой приход иностранных капиталов и склонны считать проблемы с нацвалютой политически опосредованными.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии в экономике республики кризиса и выступил за отказ от иностранной валюты в некоторых внутренних расчетах. Об этом он сказал в среду во время выступления в Анкаре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«У нас сейчас период подъема. Не верьте, что есть кризис, все это манипуляции. Кризиса нет. Укрепляясь, мы идем в будущее», - сказал он.
Он коснулся и появившейся в стране проблемы с арендной платой в торговых центрах, где некоторые арендодатели ищут выгоды от волатильности курсов, заставляя арендаторов платить в иностранной валюте.
«Не будьте обмануты этими манипуляциями в торговых центрах. В этой стране аренды за доллары и евро нет. Впредь такие расчеты будут вестись в турецких лирах, а в противном случае, манипуляторы заплатят по счетам», - сказал он.
Турецкий лидер подчеркнул, что «здесь Турция, а не США».
«Здесь в силе турецкая лира. За лиры будете сдавать в аренду, будете делать покупки», - добавил он.
Лира с начала года потеряла в стоимости более 40%, что повлекло за собой ряд экономических трудностей в стране: выросла инфляция, начали дорожать товары и услуги. Центробанк республики поднял основную процентную ставку до 24%, несмотря на резкую критику этой меры со стороны самого президента. Последний раз на этой отметке данный показатель был в 2004 году, при этом сейчас процентная ставка выше турецкой есть только у Суринама (25%) и Аргентины (60%).
Читайте также: В Австралии задержали подростка, подкладывающего иголки в клубнику
Кроме того, турецкие власти заявили, что не намерены, к примеру, брать новый кредит у Международного валютного фонда, а рассчитывают на прямой приход иностранных капиталов и склонны считать проблемы с нацвалютой политически опосредованными.
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