Раздел: Мир
Турция подтянула танки к сирийской границе
Вооруженные силы в регионе были перегруппированы.
Турецкие власти решили усилить военную группировку в районе границы с Сирией из-за проведения военных действий в провинции Идлиб. К рубежу начали стягивать танки и спецназ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Соответственно, Анкара, отмечает издание, готовится к вероятному наплыву беженцев из региона в случае активных боевых действий.
Более того, укрепление границы, с точки зрения турецких властей, даст возможность сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников. «Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты», - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.
Читайте также: Турецкий президент опроверг кризисное состояние экономики
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асада. По мнению турецкого лидера, провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции.
Турецкие власти решили усилить военную группировку в районе границы с Сирией из-за проведения военных действий в провинции Идлиб. К рубежу начали стягивать танки и спецназ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Соответственно, Анкара, отмечает издание, готовится к вероятному наплыву беженцев из региона в случае активных боевых действий.
Более того, укрепление границы, с точки зрения турецких властей, даст возможность сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников. «Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты», - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.
Читайте также: Турецкий президент опроверг кризисное состояние экономики
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асада. По мнению турецкого лидера, провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции.
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