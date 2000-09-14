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Раздел: Мир  
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Турция подтянула танки к сирийской границе

Турция подтянула танки к сирийской границе Вооруженные силы в регионе были перегруппированы.

Турецкие власти решили усилить военную группировку в районе границы с Сирией из-за проведения военных действий в провинции Идлиб. К рубежу начали стягивать танки и спецназ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Соответственно, Анкара, отмечает издание, готовится к вероятному наплыву беженцев из региона в случае активных боевых действий.

Более того, укрепление границы, с точки зрения турецких властей, даст возможность сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников. «Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты», - заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Идлиб не должен быть «отдан на милость» Асада. По мнению турецкого лидера, провинцию можно контролировать при помощи умеренной оппозиции.
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 Теги: Турция, танки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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