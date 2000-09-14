Раздел: Мир
Известная торговая сеть отказалась продавать футболки с символикой СССР
Теперь в Walmart нельзя купить одежду с серпом и молотом.
Торговая сеть Walmart отреагировала на просьбу Литвы и пообещала снять с продажи футболки с символикой СССР, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Руководство американской сети ответило на письмо литовского посла в США и пообещало в ближайшее время снять с продажи этот товар.
В сеть Walmart обращались также представители Латвии и Эстонии.
Эти государства были оккупированы Советским Союзом в 1940 году, и продажа таких "СССР-футболок", заявили власти стран Балтии, является советской пропагандой.
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Ранее Аdidas убрал из продажи одежду с советской символикой по просьбе евродепутата от Латвии.
Торговая сеть Walmart отреагировала на просьбу Литвы и пообещала снять с продажи футболки с символикой СССР, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости.
Руководство американской сети ответило на письмо литовского посла в США и пообещало в ближайшее время снять с продажи этот товар.
В сеть Walmart обращались также представители Латвии и Эстонии.
Эти государства были оккупированы Советским Союзом в 1940 году, и продажа таких "СССР-футболок", заявили власти стран Балтии, является советской пропагандой.
Читайте также: Турция подтянула танки к сирийской границе
Ранее Аdidas убрал из продажи одежду с советской символикой по просьбе евродепутата от Латвии.
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