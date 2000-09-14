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Раздел: Мир  
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В США утонули женщины, запертые в полицейском авто

В США утонули женщины, запертые в полицейском автоВ Северной Каролине две женщины утонули, находясь в полицейском фургоне.

В американском штате Южная Каролина во время урагана Флоренс утонули две женщины, которые находились в полицейском фургоне, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщает CNN, женщины были пациентами психиатрической клиники. Их перевозили из больницы McLeod Health Darlington города Конвей в Дарлингтон для административной выписки.

Двое полицейских, которые перевозили женщин, выжили. Они выбрались из машины и пытались вытащить пациенток, но двери заклинило. Сами же пациенты не могли выбраться, потому что были пристегнуты ремнями безопасности.

Причина инцидента объясняется тем, что волна догнала фургон и уровень воды поднялся слишком быстро. Тела погибших пока не обнаружили.

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Напомним, жертвами мощного урагана Флоренс, который на прошлой неделе ударил по побережью штатов Северная и Южная Каролина, стали уже 35 человек.
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 Теги: США, ураган, фургон, полиция, жертвы

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Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
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