Раздел: Мир
В России дали печальный прогноз для нефтяной отрасли
Неразвитая экономика во многом зависит от нефти.
Без стимулирования нефтяной отрасли добыча нефти может упасть к 2035 году на 44% по сравнению с показателем 2018 года в 553 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
По его словам, в 2018 году нефти добудут 553 млн тонн, а пик придется на 2021 год – 570 млн тонн. Ухудшение ситуации станет причиной "негативных последствий".
Читайте также: Озвучен печальный прогноз по России
Новак отметил, что за последние 10 лет приходится бурить вдвое больше, капитальные затраты выросли в 2,8 раза, а стоимость добычи тонны нефти – в 2,4 раза. Министр также назвал налогообложение отрасли "избыточно высоким".
Без стимулирования нефтяной отрасли добыча нефти может упасть к 2035 году на 44% по сравнению с показателем 2018 года в 553 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
По его словам, в 2018 году нефти добудут 553 млн тонн, а пик придется на 2021 год – 570 млн тонн. Ухудшение ситуации станет причиной "негативных последствий".
Читайте также: Озвучен печальный прогноз по России
Новак отметил, что за последние 10 лет приходится бурить вдвое больше, капитальные затраты выросли в 2,8 раза, а стоимость добычи тонны нефти – в 2,4 раза. Министр также назвал налогообложение отрасли "избыточно высоким".
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