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Раздел: Мир  
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В России дали печальный прогноз для нефтяной отрасли

В России дали печальный прогноз для нефтяной отраслиНеразвитая экономика во многом зависит от нефти.

Без стимулирования нефтяной отрасли добыча нефти может упасть к 2035 году на 44% по сравнению с показателем 2018 года в 553 млн тонн. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.

По его словам, в 2018 году нефти добудут 553 млн тонн, а пик придется на 2021 год – 570 млн тонн. Ухудшение ситуации станет причиной "негативных последствий".

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Новак отметил, что за последние 10 лет приходится бурить вдвое больше, капитальные затраты выросли в 2,8 раза, а стоимость добычи тонны нефти – в 2,4 раза. Министр также назвал налогообложение отрасли "избыточно высоким".
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 Теги: нефть, Россия, прогноз

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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