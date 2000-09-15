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Раздел: Мир  
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США ввели санкции против Китая

США ввели санкции против КитаяПредусмотрена блокировка собственности и активов лиц.

США ввели санкции против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом», в частности за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

Таким образом, Китай стал первой страной, против которой Вашингтон применил меры за сотрудничество с Россией, пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

Под ограничения, которые были наложены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), попал Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководитель Ли Шанфу, сообщается на сайте Госдепа.

Как пояснил журналистам представитель американской администрации во время брифинга, закупка вооружения была произведена в декабре прошлого и январе текущего года уже после вступления в силу выше упомянутого закона.

«Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Департаментом подготовки войск и снабжения и «Рособоронэкспортом», который находится в санкционном списке», - приводит его слова ТАСС.

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Санкции предполагают отказ на выдачу экспортных лицензий Департаменту подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, запрет на проведение операций с финансовой системой США, а также блокировку активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Коме того, руководителю организации отныне запрещен въезд на американскую территорию.
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 Теги: США, Китай, санкции

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Вчера, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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