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Пограничная служба Польши готовит забастовку

Пограничная служба Польши готовит забастовкуК протесту готовятся силовые и военизированные службы по всей Польше.

Работники пограничной службы Польши начнут так называемую итальянскую забастовку, если правительство не выполнит их условий. В таком случае пересечение польско-украинской границы может занять не до шесть часов, как сейчас, а целые сутки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Движение на польско-украинской границе растет неслыханными темпами. С января по август текущего года его пересекло почти 14,5 млн человек. Уже сегодня ситуация на польско-украинской границе плохая, но настоящая катастрофа только впереди", - говорится в материале.

Среди них есть также сотрудники Пограничной службы, которые, среди прочего, требуют увеличения зарплат. План протестов уже разработан. В октябре состоится общепольская демонстрация сотрудников этих структур, а если правительство не уступит - очередным этапом будет итальянская забастовка.

Неофициально пограничники указывают, что когда дойдет до итальянской забастовки, польско-украинская граница, фактически, будет парализована.

Министерство внутренних дел на вопрос о том, что сделает в случае остановки движения на границе, конкретного ответа не дало.

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Напомним, итальянская забастовка заключается в слишко тщательном исполнении своих обязанностей со стороны работников, что может привести к блокировке работы.
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 Теги: Польша, забастовка

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Сегодня, 00:03 » Автор: Едгар Букмирза
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