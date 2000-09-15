Пограничная служба Польши готовит забастовку

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Страна усилила штат пограничной службы на границе с Россией.

Мужчина подозревается в издевательстве над украинскими военнопленными, отметили поляки

Представители Национального движения, призывают к тому, чтобы построить стену на польско-украинской границе, которая должна защитить Польшу от "наплыва иммигрантов".