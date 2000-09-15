Раздел: Мир
В Африке затонул паром с пассажирами
На борту находились около полутысячи человек.
В Танзании перевернулось судно в водах озера Виктория, в результате чего погибли 44 человека. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что судно перевернулось из-за перегрузки. На борту находились около 500 человек. При этом другие СМИ сообщают, что на борту было 400 человек.
По информации местного чиновника, более 100 человек удалось спасти. Однако эта информация не подтверждена.
Читайте также: В Бангладеш затонул паром с пассажирами
Ранее в Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри.
В Танзании перевернулось судно в водах озера Виктория, в результате чего погибли 44 человека. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что судно перевернулось из-за перегрузки. На борту находились около 500 человек. При этом другие СМИ сообщают, что на борту было 400 человек.
По информации местного чиновника, более 100 человек удалось спасти. Однако эта информация не подтверждена.
Читайте также: В Бангладеш затонул паром с пассажирами
Ранее в Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри.
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