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Раздел: Мир  
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В Африке затонул паром с пассажирами

В Африке затонул паром с пассажирамиНа борту находились около полутысячи человек.

В Танзании перевернулось судно в водах озера Виктория, в результате чего погибли 44 человека. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что судно перевернулось из-за перегрузки. На борту находились около 500 человек. При этом другие СМИ сообщают, что на борту было 400 человек.

По информации местного чиновника, более 100 человек удалось спасти. Однако эта информация не подтверждена.

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Ранее в Греции пассажирский паром со 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри.
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 Теги: Африка, паром

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Сегодня, 01:51 » Автор: Татьяна Ларина
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