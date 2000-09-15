» » Time показал на обложке нового выпуска Путина с Трампом
Раздел: Мир  
0

Time показал на обложке нового выпуска Путина с Трампом

Time показал на обложке нового выпуска Путина с ТрампомВ центре новой обложки − разобранная матрешка.

Ожидается, что октябрьский выпуск издания будет посвящен политическим взаимоотношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов в США в 2016 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Редактор популярного американского журнала Time Дэн Стюарт опубликовал в своем Twitter обложку октябрьского номера с изображениями Владимира Путина и Дональда Трампа.

В центре новой обложки − разобранная матрешка. На ее самой большой части изображен американский президент, за ним видны части поменьше с лицами российского предпринимателя Виктора Вексельберга и американского политика Пола Манафорта. Владимир Путин изображен на самой маленькой части игрушки.

"Все люди царя. Как олигархи Путина попали внутрь команды Трампа", − с таким заголовком, как отмечает Стюарт, выйдет очередной номер журнала.

Читайте также: Американский журнал Time выйдет с Путиным на обложке

Напомним, на обложку сентябрьского номера Time поместил Трампа, который тонет в рабочем кабинете, а в апреле на ней появился Путин с короной на голове.

Time показал на обложке нового выпуска Путина с Трампом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, Трамп

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Татьяна Ларина
     170
     0

Похожие новости по теме

Джим Керри перерисовал обложку Time Джим Керри перерисовал обложку Time

Рисунок голливудский актер опубликовал в Сети. За два дня он стал вирусным, набрав тысячи ретвитов.

Time изобразил Time изобразил "Америку" на обложке: Трамп и плачущая девочка

Журнал Time представил новую обложку: на красном фоне изобразили президента США Дональда Трампа, маленькую девочку и надпись «Добро пожаловать в Америку».

Путин попал на обложку журнала Путин попал на обложку журнала "Time" в образе царя

Заголовок нового номера: "Восходящий царь".

Американский журнал Time выйдет с Путиным на обложке Американский журнал Time выйдет с Путиным на обложке

Номер выйдет в продажу 31-го июля.

Владимир Путин украсит обложку популярного американского журнала Владимир Путин украсит обложку популярного американского журнала

На обложке американского The Нью-Йоркер появится Владимир Путин в образе английского денди.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх