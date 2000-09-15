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Раздел: Мир  
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В Лондоне ушел с молотка световой меч из Звездных войн

В Лондоне ушел с молотка световой меч из Звездных войнВажный артефакт из популярной киносаги продали за 135,3 тысячи фунтов (около 179,5 тысячи долларов).
Аукционный дом Prop Store на торгах в Лондоне продал световой меч Энакина Скайуокера из фильма Звездные войны: Месть ситхов за 135 тысячи фунтов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Делай или не делай. Не стоит пытаться" − и эти торги определенно показали это! Лазерный меч героя Энакина (Скайуокера) продан за удивительные 135 300 фунтов!", − сообщил аукционный дом в Twitter.

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Ранее сообщалось, что Prop Store в сентябре выставит на торги куртку Хана Соло из пятой части Звездных войн. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за нее около одного миллиона фунтов.
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 Теги: Звездные войны, меч

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Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
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