Раздел: Мир
Госдеп расширил санкции против России
В список включили 6 компаний и 27 граждан РФ.
В черный список Госдепартамента попали еще 27 российских граждан и шесть компаний, которые связаны со сферой обороны или разведкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
США расширили санкционный список на основании принятого в 2017 году закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), внеся в него 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России.
По данным Госдепа, лица, добавленные в список, имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.
В него попали ООО Оборонлогистика, Комсомольский авиазавод Гагарина, ЧВК Вагнера.
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Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также ряд физических лиц.
В черный список Госдепартамента попали еще 27 российских граждан и шесть компаний, которые связаны со сферой обороны или разведкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
США расширили санкционный список на основании принятого в 2017 году закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), внеся в него 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России.
По данным Госдепа, лица, добавленные в список, имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.
В него попали ООО Оборонлогистика, Комсомольский авиазавод Гагарина, ЧВК Вагнера.
Читайте также: Маккейн поприветствовал новые санкции против России
Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также ряд физических лиц.
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