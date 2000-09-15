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Раздел: Мир  
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Госдеп расширил санкции против России

Госдеп расширил санкции против РоссииВ список включили 6 компаний и 27 граждан РФ.

В черный список Госдепартамента попали еще 27 российских граждан и шесть компаний, которые связаны со сферой обороны или разведкой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

США расширили санкционный список на основании принятого в 2017 году закона О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), внеся в него 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России.

По данным Госдепа, лица, добавленные в список, имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

В него попали ООО Оборонлогистика, Комсомольский авиазавод Гагарина, ЧВК Вагнера.

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Кроме того, за связи с российской разведкой в список включены Агентство интернет-исследований, Concord Management and Consulting и Concord Catering, а также ряд физических лиц.
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 Теги: Госдеп, США, Россия, санкции

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Сегодня, 09:43 » Автор: Алена Шимко
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