Раздел: Мир
В Италии крупную авиакомпанию судят из-за платной ручной клади
Ручная кладь должна быть включена в стоимость билета.
Антимонопольное управление Италии открыло расследование против авиакомпании Ryanair по поводу ее решения требовать с пассажиров плату за взятие ручной клади на борт самолета. Об этом сообщает ВВС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Итальянский орган надзора по вопросам конкуренции открыл расследование против авиакомпании Ryanair из-за ее решения брать плату с пассажиров за возможность взять ручную кладь на борт самолета», - говорится в сообщении.
В антимонопольном управлении считают, что ручная кладь - «важный элемент транспорта» и должна быть включена в цену билета.
С ноября пассажиры еще смогут брать на борт самолета небольшую личную сумку, если она помещается под сиденьем впереди. Однако им придется платить 9 евро, чтобы взять на борт сумку весом 10 кг.
В Италии считают, что новая политика авиакомпании может стать недобросовестной коммерческой практикой.
Читайте также: Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади
Напомним, в конце августа Ryanair объявила о введении значительных ограничений на бесплатный провоз ручной клади на своих рейсах с 1 ноября 2018 года. В компании подчеркнули, что новая политика в отношении правил провоза багажа направлена на улучшение пунктуальности и уменьшение задержек во время посадки в самолет, а не на получение дополнительного дохода.
Антимонопольное управление Италии открыло расследование против авиакомпании Ryanair по поводу ее решения требовать с пассажиров плату за взятие ручной клади на борт самолета. Об этом сообщает ВВС, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
«Итальянский орган надзора по вопросам конкуренции открыл расследование против авиакомпании Ryanair из-за ее решения брать плату с пассажиров за возможность взять ручную кладь на борт самолета», - говорится в сообщении.
В антимонопольном управлении считают, что ручная кладь - «важный элемент транспорта» и должна быть включена в цену билета.
С ноября пассажиры еще смогут брать на борт самолета небольшую личную сумку, если она помещается под сиденьем впереди. Однако им придется платить 9 евро, чтобы взять на борт сумку весом 10 кг.
В Италии считают, что новая политика авиакомпании может стать недобросовестной коммерческой практикой.
Читайте также: Wizz Air отменяет бесплатную перевозку ручной клади
Напомним, в конце августа Ryanair объявила о введении значительных ограничений на бесплатный провоз ручной клади на своих рейсах с 1 ноября 2018 года. В компании подчеркнули, что новая политика в отношении правил провоза багажа направлена на улучшение пунктуальности и уменьшение задержек во время посадки в самолет, а не на получение дополнительного дохода.
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