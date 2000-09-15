Раздел: Мир
Переговоры о выходе Британии из ЕС зашли в тупик - Мэй
Мэй назвала поведение ЕС неприемлемым.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по выходу страны из Европейского Союза "зашли в тупик". Об этом она заявила в пятницу, 21 сентября, после того, как Евросоюз отклонил подготовленное Лондоном соглашение о Brexit из-за отсутствия договоренностей по ирландской границе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам Мэй, это "неприемлемо", что ЕС отклонил ее план по Brexit, не предоставив альтернативного соглашения.
Британский премьер подчеркнула, что обе стороны хотят заключить соглашение, однако занимают разные позиции по ключевым вопросам, таким как торговые отношения и ирландская граница. Она призвала к "серьезному участию" в решении этих проблем.
Читайте также: Нормандские переговоры не зашли в тупик, - Волкер
Напомним, что глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по выходу страны из Европейского Союза "зашли в тупик". Об этом она заявила в пятницу, 21 сентября, после того, как Евросоюз отклонил подготовленное Лондоном соглашение о Brexit из-за отсутствия договоренностей по ирландской границе, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам Мэй, это "неприемлемо", что ЕС отклонил ее план по Brexit, не предоставив альтернативного соглашения.
Британский премьер подчеркнула, что обе стороны хотят заключить соглашение, однако занимают разные позиции по ключевым вопросам, таким как торговые отношения и ирландская граница. Она призвала к "серьезному участию" в решении этих проблем.
Читайте также: Нормандские переговоры не зашли в тупик, - Волкер
Напомним, что глава Совета ЕС Дональд Туск заявил, что предложенный Британией план мягкого выхода из ЕС не сработает. По его словам, соглашения по Brexit не будет без всеобъемлющей договоренности по границе между Ирландией, которая остается в ЕС, и Северной Ирландией.
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